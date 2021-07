Ryan Reynolds trouve une nouvelle façon « sombre » de frapper Green Lantern tout en discutant de sa femme

Ryan Reynolds n’a pas caché le fait que La lanterne Verte n’était pas son meilleur moment cinématographique, et il a passé la dernière décennie à s’assurer que tout le monde le sache. Reynolds a même utilisé son alter-ego Marvel Deadpool pour remonter le temps en Deadpool 2 de lui tirer dessus pendant qu’il lisait le script pour l’empêcher de faire le film. Ce n’est qu’une des blagues visant à l’incursion la plus oubliée de Reynolds dans la gamme de films de super-héros. Il semble cependant que, comme sa « querelle » avec Hugh Jackman, Reynolds ne puisse tout simplement pas le laisser mentir et ressent toujours le besoin de se moquer du film à chaque occasion.

Parlant sur le SmartMoins Podcast, Ryan Reynolds se souvient avoir rencontré sa femme, Blake Lively, qui impliquait le film impardonnable comme ayant un rôle clé. « J’ai rencontré Blake sur le pli le plus sombre de l’anus de l’univers appelé La lanterne Verte« , a déclaré Reynolds. « Et nous étions amis et copains et puis, environ un an et demi plus tard, nous sommes sortis en fait à un double rendez-vous, mais nous sortions avec des personnes distinctes … Nous avons traîné et en quelque sorte, vous savez , nous sommes toujours restés en contact, mais en quelque sorte avec désinvolture. Et puis la prochaine chose que vous savez, elle allait à Boston. J’allais à Boston. Alors je me suis dit ‘Je vais rouler avec toi.’ Nous sommes montés dans le train et avons roulé ensemble, puis je l’ai juste suppliée de coucher avec moi. »

Ryan Reynolds a qualifié sa relation avec sa femme Blake Lively de « conte de fées » et leurs dix années ensemble de « 45 en termes hollywoodiens ». Il est peut-être là, car il y a peu de mariages hollywoodiens qui semblent durer aussi longtemps, apparemment sans heurts sur la route. Après s’être réunis en octobre 2011, ils sont sortis ensemble moins d’un an avant de se marier en septembre de l’année suivante. Le couple a trois enfants ensemble – James, Inez et Betty.

Le couple a toujours été présent sur les réseaux sociaux, échangeant fréquemment des boutades et des blagues d’anniversaire, et c’est en partie ce côté amusant de leur relation qui les a rendus si forts ensemble. Dans une interview de 2016 avec Divertissement hebdomadaire, Lively a déclaré: « Nous avons été de si bons amis pendant si longtemps et nous avons tous les deux appris à nous connaître en tant qu’amis, alors quand nous étions tous les deux célibataires, nous essayions toujours de nous trouver [perfect date]. « Oh, qui serait bon pour vous ? » On s’asseyait en se disant ‘Oh putain, tu connais quelqu’un ?’ Et ça n’a pas cliqué pendant, je veux dire, une bonne année et demie. Comme, ‘Oh, attends, attends. On pourrait sortir ensemble !' »

Reynolds filme actuellement sa prochaine réimagination de A Christmas Carol dans le film Apple TV + Fougueux, qui met également en vedette le héros de comédie de Reynolds, Will Ferrell. Son nouveau film gars libre est sur le point de sortir dans les cinémas, pour lequel il a récemment fait une panne de bande-annonce de Deadpool avec MCU personnage de Korg, et il sera également bientôt vu dans Avis rouge avec Dwayne Johnson et Gal Gadot dans ce qui est considéré comme le film original le plus cher du streamer à ce jour. Cette nouvelle provient de SmartLess pocast via Yahoo.

Sujets : Lanterne verte