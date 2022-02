Ryan Reynolds traîne avec Will Ferrell dans la photo du Super Bowl

Ryan Reynolds a travaillé avec son idole Will Ferrell sur le film Apple TV + Spirited, et une image du Super Bowl montre que leur amitié est toujours aussi forte.

Il n’y a pas si longtemps, Ryan Reynolds tweetait une image de son premier jour de tournage avec son idole Will Ferrell sur le prochain film Apple TV + Christmas Fougueux, et dans ce tweet, Reynolds a clairement indiqué que Ferrell était quelqu’un avec qui il voulait vraiment travailler depuis longtemps. Flash avant le Super Bowl 2022, et le couple était de nouveau ensemble, regardant le match et traînant ensemble comme les meilleurs amis. Pour Reynolds, c’est clairement un rêve devenu réalité, et étant donné qu’ils n’ont terminé le tournage de leur nouveau film qu’il y a quelques mois, il n’est pas surprenant qu’ils soient restés en contact.

FILM VIDÉO DU JOUR

Reynolds a partagé une photo de lui avec Ferrell dans une boîte lors de l’énorme événement sportif de dimanche, que près de 3,5 millions de personnes ont aimé en 24 heures. Les deux acteurs ont des investissements dans des équipes de football, mais ils ne pouvaient clairement pas manquer l’occasion de se réunir pour regarder le Super Bowl. Comme vous vous en doutez, cela signifiait également que Reynolds ne pouvait s’empêcher de faire une petite blague aux dépens de son copain. « Will n’arrête pas de me demander pourquoi il y a un quatrième essai », a commenté Reynolds sur son message.

Les deux acteurs ont d’énormes adeptes, Ferrell ayant fait partie de certaines des plus grandes comédies des trois dernières décennies telles que Elfe, Présentateur : La Légende de Ron Burgandy et Demi frèrestandis que Reynolds a eu des succès massifs avec Deadpool, le gars libre et qu’on verra bientôt dans Le projet Adam. Cependant, leurs chemins ne se sont jamais croisés auparavant à l’écran, alors Reynolds était ravi de travailler avec quelqu’un qu’il considère comme sa plus grande idole de comédie sur Fougueuxune nouvelle version musicale de l’histoire classique de Charles Dickens de Un chant de noel.





Ryan Reynolds a annoncé qu’il prenait une pause d’acteur après la fin de Spirited







Peu de temps après le tournage terminé Fougueux, Reynolds a signé la production en remerciant ses co-stars, Ferrell et Octavia Spencer, et a annoncé qu’il prendrait un congé sabbatique pendant un petit moment.

« C’est un enveloppement pour moi sur Fougueux« , a déclaré Reynolds dans un post Instagram. « Je ne suis pas sûr que j’aurais été prêt à dire oui à un film aussi difficile il y a même trois ans. Chanter, danser et jouer dans le bac à sable avec Will Ferrell a permis à beaucoup de rêves de se réaliser. Et c’est mon deuxième film avec le grand [Octavia Spencer]… Le moment idéal pour un petit congé sabbatique de la réalisation de films. Je vais rater chaque seconde de travail avec ce groupe de créateurs et d’artistes obscènement doués. De nos jours, la gentillesse compte autant que le talent. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui connaissent les deux. »





Bien qu’il fasse une pause, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas Reynolds. Avec Le projet Adam prêt pour sa première, Fougueux à venir à la fin de l’année, et des films dont Dead Pool 3ainsi que les suites potentielles de Gars libre et Notice rouge également en discussion, il semble que nous ne soyons jamais trop loin d’un nouveau film de Ryan Reynolds, et qui voudrait qu’il en soit autrement.





Ryan Reynolds annonce un congé sabbatique de films après avoir terminé son travail sur Spirited Ryan Reynolds s’est rendu sur son Instagram pour publier de nouveaux clichés du film Apple TV + Spirited, confirmer qu’il avait terminé le tournage et annoncer qu’il faisait une pause dans les films.

Lire la suite





A propos de l’auteur