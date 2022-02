Ryan Reynolds taquine les mises à jour imminentes de Deadpool 3

Ryan Reynolds a taquiné les mises à jour imminentes concernant la suite très attendue du film de bande dessinée, Dead Pool 3. Dans une interview avec Collider, Reynolds n’a pas été en mesure de donner grand-chose sur le projet, mais a déclaré qu’il y aurait bientôt un « lot » de mises à jour.

« Nous parlons à peu près de tout, mais je dirai ceci à propos de ce sujet particulier, c’est que j’aurai un lot de mises à jour à ce sujet le plus tôt possible, j’espère. Je pourrai donc parler de Deadpool un un peu plus clairement et définitivement sur la route. »

On ne sait presque rien sur la direction Dead Pool 3 prendra, car le personnage entre sans aucun doute dans l’univers cinématographique Marvel … d’une manière ou d’une autre. La suite ramènera bien sûr Ryan Reynolds en tant que personnage principal, un rôle qu’il a prouvé à maintes reprises qu’il était né pour jouer depuis ses débuts en 2016. Dead Pool. Le threequel est actuellement en cours d’écriture par Les hamburgers de Bob duo Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, avec Deadpool censé profiter de la folie du multivers et ainsi se tenir aux côtés de Spider-Man, Doctor Strange et Captain America.

FILM VIDÉO DU JOUR

Grâce à la fusion Disney/Fox, Dead Pool sera désormais sous l’œil vigilant du président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a récemment fait le point sur le développement de Dead Pool 3. « Le scénario est en préparation », a-t-il déclaré l’année dernière. « Et Ryan travaille très dur dessus avec nos scénaristes en ce moment même. »

Deadpool apparaîtra-t-il dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ?





Studios Marvel

La prochaine suite de Marvel Doctor Strange dans le multivers de la folie a non seulement ouvert davantage les conséquences du multivers, mais a également déclenché toutes sortes de spéculations. L’un des sujets de discussion les plus passionnants est de savoir si Deadpool sera introduit dans le MCU au cours de la Docteur étrange suite, avec le Merc with a Mouth apparemment repéré sur une affiche récente.





Alors que Ryan Reynolds a nié son implication dans Doctor Strange dans le multivers de la folie en disant: «Je suppose que je ne suis pas vraiment censé dire quoi que ce soit à ce sujet, mais je ne suis vraiment pas dans le film. Je pourrais être un narrateur peu fiable, mais je vous promets que je ne suis pas dans le film », ce ne serait pas la première fois qu’un acteur mentirait sur son adhésion au MCU.

Jusqu’à l’arrivée de ce lot de Dead Pool 3 mises à jour, Ryan Reyolds sera ensuite vu à l’écran dans Netflix Le projet Adam. Réalisé par Shawn Lévy, Le projet Adam met en vedette Ryan Reynolds dans le rôle d’Adam Reed, un voyageur temporel blessé qui s’aventure dans le passé à partir de 2050 dans le cadre d’une mission voyou à la recherche de la femme qu’il aime (jouée par Zoe Saldaña) qui s’était auparavant perdue dans le continuum espace-temps dans des circonstances mystérieuses. Cependant, lorsque le navire d’Adam est endommagé, il finit par être renvoyé en 2022, et le seul endroit qu’il connaisse depuis cette époque, sa maison. C’est là qu’une version d’Adam âgée de 12 ans (interprétée par Scobell) devient son alliée.





Le projet Adam devrait sortir sur Netflix le 11 mars 2022.





Expliqué: voici pourquoi Natalie Portman n’était pas dans Thor: Ragnarok Jane Foster est absente du MCU depuis le deuxième film de Thor. Voici pourquoi le personnage n’est pas revenu pour Thor: Ragnarok.

Lire la suite





A propos de l’auteur