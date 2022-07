Ryan Reynolds se moque de Disney alors que Deadpool 1 & 2 et Logan arrivent sur Disney +

Les films Marvel Dead Pool, Deadpool 2et Logan arrivent à Disney + ce week-end avec les trois films qui devraient commencer à être diffusés sur la plate-forme le 22 juillet. Développés à la 20th Century Fox avant la fusion Disney qui amènera Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel, les trois films ont tous la particularité noté R. Tandis que le Dead Pool les films étaient auparavant disponibles en streaming sur Hulu, propriété de Disney, c’est la première fois que les trois films classés R rejoindront d’autres films Marvel sur Disney +.

Ce n’est qu’en mars de cette année que Disney + a finalement commencé à intégrer le contenu TV-MA et R-rated. Cela a ouvert la porte au streamer pour apporter les émissions Marvel qui étaient auparavant hébergées sur Netflix, y compris Casse-cou, Jessica Jones, Luc Cage, Le punisseur, Poing de feret Les défenseurs. Avec le Dead Pool films et LoganDisney fera la promotion de l’arrivée des films sur Disney+ au Comic-Con de San Diego.

Ryan Reynolds s’est également amusé avec la situation avec un post sur Twitter. En annonçant que les films arrivent sur Disney +, Reynolds a fait valoir qu’il existe déjà d’autres films sur la plate-forme de streaming qui devraient être classés R pour le « traumatisme irréversible » qu’ils ont causé aux jeunes téléspectateurs.

« Nous sommes censés annoncer que Logan et Deadpool seront bientôt les premiers films classés R sur Disney +. Mais nous savons tous que certains films Disney devraient déjà être classés R pour un traumatisme irréversible », a déclaré Reynolds, y compris quatre cartes de notation expliquant pourquoi certains animés les classiques devraient être classés R.

Un film, clairement Blanche-Neige et les sept nainsest classé R pour : « Entrée par effraction. Polyandrie limite. Je suis presque sûr que ces diamants ne sont pas sans cruauté. »

Vieux crieurun autre film de Disney, contient le « Total ugly-cry incuding straight-up assassin of Old Yeller. Aussi, ours abuse. »

L’avertissement pour Le roi Lion déclare: « Fratricide. Mauling. Très probablement un demi-frère qui aime, ou au moins qui embrasse des cousins. Sérieusement. »

Et, bien sûr, Bambí est inclus. Il devrait être classé R pour le « meurtre de sang-froid d’une maman cerf innocente, qui causera un traumatisme à vie ».

Deadpool 3 News sera-t-il annoncé au Comic-Con de San Diego ?

Renard du 20e siècle

C’est un moment intéressant pour mettre le Dead Pool films et Logan sur Disney +, car cela arrive à un moment où Marvel Studios fait son retour à San Diego Comic-Con. Cela amène certains fans à se demander s’il y aura de grandes nouvelles annoncées lors de l’événement à propos de Dead Pool 3, la suite à longue gestation actuellement en développement. Il y avait eu des inquiétudes que Dead Pool 3 aurait une note plus douce avec le film ayant Disney comme nouveau propriétaire, mais les scénaristes ont clairement indiqué que ce ne serait pas le cas.





« Ne vous inquiétez pas pour ça », a déclaré le co-auteur Rhett Reese à propos de la note, via Den of Geek. « Ils ont été très favorables à ce sujet. Maintenant, quand il s’agit d’une blague particulière, si nous franchissons une ligne, nous entendrons peut-être à un moment donné, ‘Peut-être pas cette blague.’ Mais je pense qu’ils ont été incroyablement favorables à ce que nous faisons parce que, de toute évidence, nous l’avons fait séparément d’eux pendant longtemps, et je pense qu’ils ont vu le succès, et ils ont eu leur propre encore plus grand J’espère que ce sera un mariage paradisiaque. Mais nous avons définitivement leur soutien, et c’est une bonne chose à ressentir. »

Attraper Dead Pool, Déapool 2et Logan streaming sur Disney + à partir du 22 juillet 2022.