Ryan Reynolds se branche à Deadpool 3, espère sortir quelque chose bientôt

Ryan Reynolds a fourni une mise à jour prometteuse sur la progression de Deadpool 3. Bien que l’acteur n’ait pas été en mesure d’offrir trop d’informations sur la suite très attendue de Marvel, il a assuré aux fans que tout avance comme il se doit, l’acteur espérant que des nouvelles officielles arriveront bientôt sur le Web.

Ryan Reynolds fait le point sur la prochaine #Dead Pool film https://t.co/M232HP48fJpic.twitter.com/vqoML93DTN – Variété (@Variety) 4 novembre 2021

« Je me débrouille. Je ne peux pas vraiment commenter ça, mais j’espère bientôt quand même, » Ryan Reynolds a dit lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur le Dead Pool à trois. Bien qu’il soit resté muet (il est encore tôt pour Deadpool 3 après tout), il est bon d’entendre que l’acteur et l’équipe de production vont de l’avant avec la suite, qui verra le Merc with a Mouth entrer pour la première fois dans l’univers cinématographique Marvel.

Presque rien n’est encore connu sur la direction de Deadpool 3, ou combien il s’appuiera sur le MCU plus large. La suite ramènera bien sûr Ryan Reynolds en tant que personnage principal, un rôle pour lequel il a prouvé qu’il était né pour jouer lors de la première sortie en 2016. Deadpool 3 est configuré pour être écrit par Les hamburgers de Bob duo Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, avec des rencontres qui auraient lieu avec divers écrivains depuis un certain temps. Au cours du processus, Reynolds a entendu un assortiment de pitchs d’une multitude de scribes talentueux, s’installant finalement sur Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin pour écrire le très attendu Dead Pool threequel et le fusionner avec Disney et la très populaire franchise Marvel.

Ryan Reynolds a précédemment révélé un aperçu de l’écriture aux côtés de Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin en disant: « Écrire, c’est un peu comme, vous devez avoir le temps de le faire et de partir, et je travaille avec les Molyneux là-dessus, ça a été génial. Ils sont incroyablement talentueux et tellement, tellement intelligents. Ils comprennent tellement ce monde et savent comment zigzaguer quand tout le monde s’attend à un zag, donc ça a été très amusant. «

Deadpool est bien sûr désormais en mesure d’entrer dans le MCU suite à l’acquisition de 21st Century Fox par The Walt Disney Company, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, ayant depuis confirmé que le personnage rejoindra des personnalités comme Homme araignée et Docteur étrange dans l’univers cinématographique Marvel. Il a même assuré aux fans que cela ne changera pas l’approche R-rated du personnage en disant: « Il sera noté R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan supervise un script en ce moment … Ce ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. »

Tandis que Deadpool 3 n’a pas encore de sortie, Feige a confirmé qu’en coulisses, Marvel Studios avait une fenêtre de sortie provisoire en tête. Filmer sur Deadpool 3 devrait commencer à la fin de 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variété.

Sujets : Deadpool 3