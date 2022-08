Ryan Reynolds révèle que Blake Lively n’était pas content de son achat du Wrexham FC

Ryan Reynolds a fait un achat précipité lorsqu’il a décidé d’acheter la moitié de l’équipe de football galloise Wrexham FC. Cependant, l’acteur espère que cela ne reviendra pas le hanter, car sa femme, Blake Lively, attend toute chance qu’elle puisse obtenir. dites: ‘Je te l’avais dit.’ L’acteur est apparu dans l’épisode de mardi de Jimmy Kimmel en direct aux côtés de son partenaire commercial et hôte temporaire Rob McElhenney. Tout au long de l’émission, le couple discute de son achat de Wrexham et de l’éventuel documentaire, Bienvenue à Wrexhamlibérant avec lui.

Reynolds mentionne comment il a initialement « glissé » les DM de McElhenney, suscitant leur amitié et conduisant à l’achat du club de football. L’acteur dit que leur conversation « a changé ma vie ».

« Celui-ci en particulier a changé ma vie parce que vous savez que c’est ce qui nous a amenés à devenir copropriétaires, coprésidents du Wrexham Associated Football Club. Je me souviens, vous savez, après avoir pris contact avec cette idée absolument folle. Et je me souviens venir, se présenter et voir Blake et dire que vous savez « J’ai de mauvaises nouvelles. Et j’ai de très mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que je me suis encore glissé dans le DM de quelqu’un. La très mauvaise nouvelle est que vous savez que j’aurais peut-être acheté la moitié d’un cinquième ligue nationale de football de niveau supérieur au Pays de Galles. »

Interrogé sur la réaction de Lively, l’acteur répond : « Pas bon Rob, non, pas génial. Ouais, nous travaillons toujours sur celui-là. L’intégralité de l’interview entre Reynolds et McElhenney se trouve ci-dessous.

Reynolds et McElhenney seront les pièces maîtresses de Bienvenue à Wrexham

FX/Hulu

Ryan Reynolds et McElhenney sont copropriétaires de Wrexham AFC depuis plus d’un an, et tout leur parcours sera documenté sur les séries FX et Hulu, Bienvenue à Wrexham. Le documentaire comportera cinq épisodes de sa première saison, qui sera diffusée plus tard ce mois-ci le 24 août. McElhenney.

Une commande de deux saisons est déjà en place pour la série, car elle montrera les défis des nouveaux arrivants à posséder un club de football, quelque chose avec lequel Reynolds et McElhenney ont très peu d’expérience. Cependant, dans la bande-annonce, nous pouvons voir le lien inséparable de certains fans avec leur équipe soudée et à quel point leur succès signifie pour la ville. Bienvenue à Wrexham partage des similitudes frappantes avec la comédie à succès AppleTV Ted Lasso. Cependant, le prochain documentaire de Hulu est tout à fait réel, montrant les difficultés que Reynolds et McElhenney traverseront.

Attention à Bienvenue à Wrexham sur FX et Hulu, arrivant plus tard ce mois-ci le 24 août. Vous pouvez consulter la bande-annonce récemment publiée ci-dessous.