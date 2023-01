Ryan Reynolds révèle ce qu’il ferait si Spirited était nominé aux Oscars

Ryan Reynolds est prêt à chanter jusqu’aux Oscars avec Fougueux. L’acteur populaire est devenu une icône grâce à son interprétation de Wade Wilson dans l’adaptation live-action de Dead Pool, qui rejoindra bientôt le MCU pour la première fois. Mais tout ne concerne pas le personnage de Marvel pour Reynolds, qui au cours des derniers mois de 2022 a surpris le monde en jouant dans le film musical original Apple TV +, Fougueux.





Le film, une adaptation du classique de Charles Dickens Un chant de noel, diffusé le 11 novembre sur la plateforme, donnant à Ryan et à ses co-stars Will Ferrell et Viola Davis une chance de briller en tant que chanteurs et danseurs. Spirited n’était pas exactement un classique de Noël avec des gens comme Seul à la maison ou alors Une histoire de Noëldonc Reynolds sait qu’il ne fera pas partie de la saison des récompenses, mais il pourrait encore avoir une chance dans une catégorie.

En parlant à Variety, l’acteur a révélé ce qu’il ferait si la chanson « Good Afternoon » de Fougueux a été nominé pour un Oscar :

« Je ne pense pas à ça. Écoutez, si cette chanson est nominée pour un Oscar, je dirais que le moins que je puisse faire est de me montrer sur cette scène et de m’embarrasser ».

« Good Afternoon » a été écrit par Benj Pasek et Justin Paul, qui ont également exprimé leur désir de voir Ryan et Will l’interpréter pour le monde entier lors du spectacle :

« Les voir sur scène serait tellement amusant ».





Ryan Reynolds se prépare pour Deadpool 3

Il y a quelques mois, Dead Pool et les fans de Marvel ont reçu des nouvelles fantastiques de Reynolds, annonçant que le troisième film tant attendu de la franchise serait présenté en 2024. Mais ce n’était pas ça; Hugh Jackman a rejoint l’acteur dans son annonce, qui reprendra son rôle de Wolverine dans le film.

Reynolds et Jackman interpréteront pour la première fois leurs personnages emblématiques dans le canon de l’univers cinématographique Marvel, ce qui changera la donne pour Marvel Studios compte tenu du ton de Dead Pool films, qui ont été un énorme succès pour les studios du 20e siècle, qui font maintenant partie du conglomérat Disney.

Aucun synopsis officiel n’a été publié pour Dead Pool 3. Pourtant, selon Hugh lui-même, le film impliquera un certain temps de voyage car l’histoire racontée dans Logan (2017) ne sera pas modifié. La seule chose certaine, c’est que l’alchimie entre les acteurs, amis de longue date, sera au centre du show.

Dead Pool 3 devrait arriver dans les salles le 8 novembre 2024.