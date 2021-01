Ryan Reynolds répond à Deadpool 3 en tant que premier film de super-héros classé R du MCU

Ryan Reynolds a répondu aux rapports d’évaluation de Deadpool 3 Marvel Cinematic Universe. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, vient de confirmer que la suite tant attendue se passe à ce qu’elle sera notée R. Les fans de Merc with a Mouth sont ravis d’avoir enfin une mise à jour après quelques années d’attente et de nombreuses spéculations selon lesquelles le film pourrait ne jamais se produire sous l’égide du MCU. Cependant, cela se produit et les fans se demandent comment Reynolds et son équipe seront accueillis au MCU.

Divulgation complète: je leur ai montré Spiderman 1 et 2 et leur ai dit que c’était Deadpool 1 et 2. # Deadpool3https://t.co/N0IGDbpBK0 – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 11 janvier 2021

Dans une nouvelle interview, Kevin Feige a discuté Deadpool 3. « Il sera noté R et nous travaillons actuellement sur un script, et Ryan supervise un script en ce moment … Ce ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi « , a déclaré le patron de Marvel Studios. Alors que Ryan Reynolds est assez occupé, il a pu prendre une minute de sa journée pour trouver un peu d’humour dans l’annonce de la suite. » Divulgation complète: j’ai montré leur Homme araignée 1 & 2 et leur a dit que c’était Dead Pool 1 & 2 », a tweeté l’acteur.

Ryan Reynolds a eu beaucoup de réactions de fans à son message, avec de nombreuses personnes lui en donnant Deadpool 3 recommandations de titre. Comme on peut le deviner, presque tous les titres sont extrêmement NSFW. De plus, beaucoup de gens se demandent exactement comment le Merc with a Mouth va fonctionner au sein du MCU, et si des personnages célèbres de Marvel le rejoindront dans son nouveau voyage. Les possibilités sont infinies, mais le MCU est plutôt familial depuis ses débuts en 2008 avec Jon Favreau. Homme de fer.

Kevin Feige a ensuite tease ce à quoi les fans pourraient s’attendre Deadpool 3 à venir. « Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons faire maintenant, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage », a déclaré le patron de Marvel Studios. On ne sait pas si le plan X-Force Le film se déroulera également sous l’égide du MCU à un moment donné dans le futur ou non.

Bob Iger de Disney a précédemment tease que Deadpool 3 se produisait officiellement. « [Deadpool] a clairement été et sera de marque Marvel. Mais nous pensons qu’il pourrait y avoir une opportunité pour une marque Marvel-R pour quelque chose comme Dead Pool« , A déclaré Iger. » Tant que nous informons le public de ce qui va arriver, nous pensons que nous pouvons nous en sortir. « Pour l’instant, les fans devront simplement être heureux de savoir que Ryan Reynolds se développe. Deadpool 3 avec l’aide de Kevin Feige et du reste de l’équipe Marvel Studios. Vous pouvez consulter la réponse à la Deadpool 3 nouvelles ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Ryan Reynolds.