Ryan Reynolds remercie le succès de Free Guy sur les camées de ses amis

Pour ceux qui n’ont pas encore vu Ryan Reynolds gars libre et que vous voulez laisser le film garder tous ses secrets, alors il vaut peut-être mieux reculer maintenant, mais pour tout le monde, l’acteur a fait l’éloge de ses amis célèbres qui sont apparus dans le film comme la clé de son succès. Bien que très peu de personnes puissent prédire exactement dans quel sens le pari de sortir le film dans les cinémas se déroulerait uniquement, il semble que le film ait dépassé les attentes à bien des égards, et le nombre de visages bien connus se présentant pour les camées est définitivement quelque chose que Reynolds tenait à souligner comme une grande partie de ce succès.

Ryan Reynolds a utilisé son compte Twitter pour partager quelques images de seulement une poignée de ceux qui sont apparus dans gars libre avec lui, commentant: « Ce film parle d’amitié. Et l’amitié est à son plus simple, juste de se montrer. Bien que je n’aie pas de photos de tout le monde, voici tous les amis incroyables qui se sont présentés pour ce film. »

Ce film parle d’amitié. Et l’amitié est à sa plus simple expression, juste se montrer. Bien que je n’aie pas de photos de tout le monde, voici tous les copains incroyables qui se sont présentés pour ce film. #FreeGuypic.twitter.com/6jIfyhQyDr – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 17 août 2021

Pour ceux qui ont peut-être manqué certains d’entre eux, la liste des camées comprend Chris Evans, Dwayne Johnson, John Krasinski, Channing Tatum et ce ne serait pas juste si elle n’avait pas également inclus le partenaire Twitter de Reynold, Hugh Jackman, ainsi que d’autres amis de la ville libre dispersés à travers le film. Comme il n’est que dans les cinémas, si vous les avez manqués, vous allez soit faire un autre voyage, soit attendre que le film arrive à la demande dans quelques mois.

Le film a connu un grand succès dans les salles et a battu la compétition du box-office du week-end. Ceux qui sont déjà allés au cinéma pour voir le film sauront très bien qu’un camée en particulier est à la fois très présent et central et suscite une excellente réaction du public. Ce serait une apparition de Captain America lui-même, Chris Evans, et dans une récente interview avec ComicBook.com, Reynolds a expliqué comment celui-ci en particulier est né.

« Ce que je ferai toujours… Il y a tellement de choses qui ont été écrites sur l’industrie cinématographique et le show-business à Hollywood et tellement… Vous lisez tellement de choses qui sont tout simplement terribles à propos de cette industrie et des gens qui la composent. C’est en grande partie vrai. Mais il y a en fait une communauté là-bas qui est réelle. Et il y a beaucoup de gens au sein de cette communauté qui sont merveilleux. Et la chose que je ne prendrai jamais pour acquis, c’est l’idée que vous pouvez tourner un film aussi grand , aimer gars libre, et appelez quelqu’un et dites-lui simplement : « Y a-t-il un moyen pour vous de vous lancer et de faire cette petite apparition ? Chris [Evans] de vivre à Boston était comme, ‘Je serai là-bas dans cinq minutes,' »

Il n’y a rien de tel qu’un bon caméo pour vraiment élever un film, et quand vous avez une liste d’amis comme Ryan Reynolds et un film aussi amusant que gars libre, la combinaison ne va jamais perdre. gars libre était une telle victoire au box-office, en fait, que Disney demande déjà à la star Ryan Reynolds de revenir pour une suite officielle. À peu près de la même manière que Ricky Gervais peut sembler attirer n’importe qui dans ses émissions de télévision, Reynolds a clairement le même pouvoir d’attraction en ce qui concerne les films.

