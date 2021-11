Ryan Reynolds reçoit le Prix du Gouverneur général

Cela a été tout un parcours pour Ryan Reynolds au cours des deux dernières années, avec de nombreux films à succès, dont gars libre et Avis rouge augmenter les chiffres du box-office et du streaming pour 2021 et un certain nombre d’autres projets à divers stades de développement, y compris l’arrivée toujours attendue et tant attendue de Dead Pool dans le MCU. Il a même trouvé le temps d’annoncer qu’il prenait un peu de congé, ce qui l’a amené à partir en vacances au Royaume-Uni. Pour terminer son année en beauté, l’acteur a reçu le Prix du Gouverneur général des mains du gouverneur général. Marie Simon.

Tweetant lui-même la nouvelle sur ses réseaux sociaux, Reynolds a commenté qu’il était « une épave » après avoir reçu la distinction. Il a écrit : « Hier soir, le Canada m’a honoré d’un Prix du Gouverneur général et de cette vidéo. Je ne suis pas en train de pleurer. C’est juste du sirop d’érable. Steven Page est un ami et une légende pour avoir gaspillé cette chanson incroyable sur moi. Merci à Son Excellence, [Gov. Gen.], Marie Simon. Je suis une épave.

Poursuivant dans son style habituel, il a poursuivi: «Je suis heureux de ne pas avoir besoin d’être mort pour vivre quelque chose comme ça. Je suis tellement plus touché en ce moment. Je recommande de faire une liste des personnes que vous appréciez, puis de leur dire immédiatement. Vous n’avez même pas besoin d’écrire cette liste avec le sang de vos ennemis. Juste un stylo ordinaire fonctionne.

Le message original de Reynolds est également accompagné d’une vidéo de cinq minutes, mettant en vedette un court numéro musical de Steven Page, ainsi qu’une mention aux organisations que l’homme de 45 ans et sa femme Blake Lively font régulièrement des dons à l’Hospital for Sick Children. et la banque alimentaire du pain quotidien. La fin de la vidéo est reprise par Reynolds, la larme à l’œil, réagissant aux messages.

Reynolds a récemment terminé le tournage de sa nouvelle version musicale Un chant de Noël, fougueux, dans lequel il joue avec Will Ferrell pour Apple TV+, et bien qu’il ne soit pas disponible avant Noël prochain, on peut déjà sentir un grand succès arriver. Récemment, sa collaboration Avis rouge, qui le voit faire équipe avec Dwayne Johnson et Gal Gadot dans le film le plus cher de Netflix, a battu les records de la plate-forme de streaming pour devenir le plus grand film original de l’histoire du streamer, ce qui fait qu’un budget de 200 millions de dollars semble avoir porté ses fruits.

Cela dit, les critiques n’étaient pas tout à fait d’accord, beaucoup l’appelant un film d’action de qualité B avec une distribution de liste A. Cependant, comme pour la plupart des films critiques, le public a afflué pour simplement s’évader un peu des problèmes du monde réel, ce qui est vraiment le but de ce type de film : un fait qui semble avoir été perdu l’année dernière. avec de nombreux critiques démolissant la plupart des grands films de l’année d’une manière ou d’une autre.

Ryan Reynolds sera prochainement vu dans Le projet Adam, un film de science-fiction réalisé par Shawn Levy, qui met également en vedette Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo et Catherine Keener et arrive sur Netflix au début de l’année prochaine.





