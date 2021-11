Ryan Reynolds réagit à la chanson du Canada sur lui

France Sauna Sauna infrarouge Apollon – 3/4 places

L'Apollon, une cabine infrarouge France Sauna équipé, confortable et accessibleLa cabine infrarouge Apollon 3/4 places se démarque grâce à son aspect naturel et raffiné. Sa conception en Epicéa du Canada lui offre une très bonne résistance sans déperdition de chaleur. Le soin apporté aux luminaires extérieurs décuple l'ergonomie de la cabine. Le confort est l'atout principal de ce sauna infrarouge 3/4 places.La gamme Apollon a pour spécificité ses panneaux infrarouge utilisant des lampes à quartz. Ils permettent une diffusion de rayons infrarouges à ondes longues. De plus ils sont étudiés pour être disposés de façon optimale dans la cabine, prés du banc et au sol. Cela permettra à la chaleur de parfaitement circuler dans votre sauna. Vous retrouverez aussi de nombreux équipements pour que vos sessions soient le plus agréable possible.En effet les Apollons ont vu leur technologie infrarouge évoluée. Auparavant il s'agissait de la Technologie Carbone, émettrice principalement d'infrarouge de type C (restant en surface cutanée).Cette nouvelle version, dont nous allons vous fournir très prochainement tous les outils de communication et Marketing, est quant à elle équipée d'émetteur Full Spectrum Quartz. Ainsi, le spectre d'émission est plus large (mix IR-A / B & C) permettant à l'utilisateur d'avoir un effet plus relaxant et pénétrant. De plus, le Quartz a l'avantage d'avoir un temps de préchauffage très faible.Le design général de la cabine, ainsi que ses équipements, restent quant à eux identiques avec l'ancienne version.France Sauna une qualité reconnue à votre serviceLa qualité France Sauna saura vous convaincre, tant le contrôle effectué sur les produits est soigné. La cabine infrarouge Apollon se montera sans difficulté et un accès au service d'aide téléphonique du fabricant est disponible gratuitement. Le sauna répond également aux normes européennes et se veut respectueux de l'environnement. Le bois vient de forêt respectant les accords de développement durable (FSC). Les processus de fabrication exclu les métaux lourds nocifs pour l'environnement ainsi que pour la santé (RoHS). Les normes ETL et TUV SUD sont aussi respectées. A noter également, le label ISO 9001 garantissant la satisfaction du client. Présentation des équipements du Sauna Apollon 3/4 placesLecteur MP3 pour écouter vos musiques préféresPanneau de contrôle pour programmer la durée et le température de votre séanceBois 100% épicea canadienEmetteurs infrarouges Quartz pour une action plus en profondeur afin de vous détendre et de relaxer vos muscles en profondeur. Le démarrage est presque instantané.Chromothérapie: Profitez de ses bienfaits en jouant sur les effets de couleurs (stimulant ou apaisant) et élimnez vos stress. Caractéristiques de la cabine infrarouge 3/4 places modèle Apollon - SN-APOLLON-3CLe nombre d'émetteurs infrarouges est donné à titre indicatif et peut varier selon les séries. Le nombre d'émetteurs infrarouge NE CHANGE PAS la capacité de chauffage de la...