Ryan Reynolds réagit à Hugh Jackman appelant Deadpool 3 "Wolverine et Deadpool

Le tournage n’a même pas commencé sur Deadpool 3, et le film fait déjà l’objet de plaisanteries sur Internet entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds.

plaisanteries entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds n’est pas nouveau, mais maintenant la paire a un tout nouveau terrain de jeu pour se chamailler avec l’arrivée de Dead Pool 3 – qui pourrait être connu sous le nom de Carcajou et Deadpool si Jackman réussit.





Jackman a partagé une vidéo dans laquelle il notait la nomination de Reynolds sur la liste restreinte pour l’Oscar de la meilleure chanson, et dans la conversation, il s’est avéré qu’il travaillerait sur le film « Wolverine & Deadpool ». Naturellement, il n’a pas fallu longtemps à Ryan Reynolds pour comprendre le choix de mots de son partenaire d’entraînement en ligne et l’a appelé à la manière de Deadpool. Reynolds a commenté :

« Aussi ‘Wolverine et Deadpool’, mon pote ?

Depuis l’annonce de l’implication de Jackman dans Dead Pool 3, il y a eu beaucoup de spéculations sur le titre du film. Avec le MCU aimant un bon sous-titre, il y a très peu de chances qu’il soit simplement laissé tel quel Dead Pool 3. Pourtant, rien n’indique si Wolverine figurera dans le titre, étant donné qu’il est apparemment un co-leader du film. Le tournage du film devant bientôt commencer, il y aura beaucoup plus de débats en ligne de bonne humeur à ce sujet à mesure que la production démarre.





À quoi ressembleront Deadpool et Wolverine dans Deadpool 3 ?

Il y a actuellement beaucoup de spéculations sur la façon dont leur arrivée dans le MCU changera Deadpool et Wolverine… ou devrait-il s’agir de Wolverine et Deadpool ? Nous ne voulons pas nous mettre du mauvais côté de M. Jackman après tout. Avant les premières images de Dead Pool 3 commencent à émerger dans les mois à venir, 45secondes.fr a mis au point une œuvre d’art exclusive qui imagine à quoi pourraient ressembler Jackman et Reynolds dans la nouvelle itération des personnages de Marvel.

Bien sûr, avec l’histoire impliquant un voyage à travers le multivers, il y a toutes les chances que le Deadpool et le Wolverine que nous connaissons soient exactement les mêmes que ceux que nous obtenons. Dead Pool 3. Une chose est certaine, Jackman a promis que son retour en tant que Wolverine n’aura pas d’impact sur sa fin presque parfaite dans Logan. L’acteur a précédemment déclaré:

«Mais tout cela à cause de cet appareil qu’ils ont dans le monde Marvel pour se déplacer dans les délais, maintenant nous pouvons revenir en arrière parce que, vous savez, c’est de la science. Et donc je n’ai pas à me soucier de la chronologie de Logan, qui était importante pour moi, et je pense probablement aussi pour les fans.

En plus de cela, Jackman a également laissé entendre qu’il y aura certainement beaucoup de rivalité entre Deadpool et Wolverine dans le nouveau film, et que ce ne sera certainement pas un mariage heureux entre les deux. On ne sait pas exactement comment tout cela cadre avec le plan plus vaste du MCU ou l’avenir de Wolverine, mais le film est sur le point d’être un gagnant malgré la promesse de quelque chose que les fans veulent voir depuis longtemps. Donc la vraie question est, êtes-vous l’équipe Wolverine et Deadpool ou équipe Deadpool et Wolverine?