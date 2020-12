Ryan Reynolds produit une publicité dans laquelle Satan tombe amoureux de 2020

S’il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que 2020 n’a pas été une bonne année pour la plupart des gens dans le monde. La pandémie aurait mis un grand nombre de professionnels et de commerçants dans une situation difficile, qui ont été contraints d’être enfermés chez eux pendant des mois et dans un sentiment d’énorme incertitude.

Avec une période de temps aussi chaotique, il est naturel que beaucoup cherchent à voir le côté drôle des choses et, accessoirement, nous fassent tous rire de ces événements. C’est pourquoi Ryan Reynolds a produit une nouvelle publicité pour l’application de rencontres « Match.com« , Dans lequel, démontrant que vous pouvez toujours trouver le partenaire idéal, ils font une représentation assez littérale de la façon dont » 2020 a été l’enfer pour tout le monde « .

La publicité commence par Aaron Reed s’interpréter Satan, qui navigue sur le site de Match.com et finalement il finirait par rencontrer une femme nommée « 2020« (Natalie Roy). Le duo mènerait une série d’activités dans des espaces publics fermés pendant la pandémie, ainsi que l’accumulation de grandes quantités de papier toilette.

Le métrage est mis en musique avec le nouvel enregistrement de « Histoire d’amour«Un des morceaux classiques de Taylor Swift. La chanteuse révélerait dans ses réseaux sociaux qu’elle a accordé la permission de Reynolds d’utiliser la chanson alors qu’elle est encore en train de réenregistrer son ancien matériel.

Alors que les choses restent avec un certain air d’incertitude et que les célébrations de décembre semblent avoir une connotation nostalgique à la fin de cette année, Reynolds a été chargé d’effectuer quelques actions avec lesquelles il chercherait à dessiner un sourire sur les visages de ses partisans.

Après s’être annoncé comme actionnaire majoritaire et porte-parole de la société de communication « Mint Mobile», L’acteur lancerait un service de streaming exclusif qui, pendant une journée, montrait l’un de ses vieux films. De plus, il réussirait grâce à l’une de ses publicités à ramener l’acteur et le comédien à l’écran Rick Moranis.