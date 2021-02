Ryan Reynolds partage une lettre perdue depuis longtemps pour célébrer le 5e anniversaire du film

Cela fait cinq ans que Dead Pool d’abord fait ses débuts dans les théâtres. Beaucoup de choses ont changé pour Merc with the Mouth au cours de cette période, passant du statut de outsider à avoir une franchise de films à succès, à rejoindre le MCU. Pour célébrer le premier Dead Pool anniversaire de cinq ans du film, Ryan Reynolds a posté une lettre simulée de cette période qu’il a envoyée à un fan attaché au message suivant sur Twitter.

Cinq ans plus tard, je suis toujours impressionné par les fans de Deadpool. Hunter m’a écrit cette lettre après #Dead Pool est sorti et ma réponse n’a jamais été envoyée par la poste. Tient le coup. La plupart. pic.twitter.com/xYh1XChIb3

« Cinq ans plus tard, je suis toujours impressionné par les fans de Deadpool. Hunter m’a écrit cette lettre après la sortie de #Deadpool et ma réponse n’a jamais été envoyée par la poste. Retient. Surtout. »

La lettre qui Ryan Reynolds affirme qu’il a oublié d’envoyer à son fan nommé Hunter est clairement censé être une satire, car il se moque de parties spécifiques de l’héritage de Reynold en tant que Deadpool, à commencer par la perspective très improbable de Deadpool apparaissant dans le MCU.

« Merci pour tous les gentils mots dans votre lettre. Je me sens vraiment bien de la façon dont Deadpool a été reçu jusqu’à présent, et oui, je suis heureux que nous ayons pu faire notre chemin. Pouvez-vous imaginer si DP était avec le MCU à Disney? Hahahahahahahaha. Quant aux suites, il y en aura plein. Attendez-les tous les deux ans comme sur des roulettes! C’est un tel privilège de pouvoir enfiler un masque. «

Malheureusement, alors que l’acquisition de Fox Studios par Disney signifie que Deadpool et le reste des X-Men font désormais partie du MCU, les fans ont attendu longtemps et durement le troisième. Dead Pool film. Dans la lettre, Reynolds procède ensuite à se moquer de sa propre habitude d’investir dans des entreprises parallèles comme une société de gin en dehors de sa carrière d’acteur.

« Honnêtement, je ne suis pas sûr que je sois dur à cuire ou que je sois digne d’un journal anglais, mais je vais vous donner le meilleur conseil que j’aie jamais reçu: s’engager dans une chose. Pour moi, c’est jouer. Pas de déconner avec des entreprises commerciales aléatoires comme les autres J’ai un petit investissement dans un festival de musique à venir qui devrait être « Fyre » et une compagnie de sang incroyable appelée Thanos, mais à part ça, jouer et je suis comme Tom Brady et la Nouvelle-Angleterre: ensemble pour toujours. «

Après beaucoup de comédie à ses propres frais, Reynolds termine la lettre en faisant référence à l’incendie de benne à ordures d’une année qui était 2020 et à la manière dont la nouvelle ère de distanciation sociale a ravagé l’industrie du divertissement.

«J’adore me retrouver pour une bière avec toi. La bière est ma préférée et le seul alcool pour moi. Mais il semble que je serai occupé dans un avenir prévisible. Blake est enceinte de notre deuxième (et dernier) enfant. Mais, Quand Deadpool 3 sortira en 2020, je devrais pouvoir passer du temps avec les fans de près et personnellement. Les poignées de main et les câlins sont toujours mieux que des lettres ou même des tampons. LOL. Jusque-là, restons connectés sur Vine! Ryan Reynolds. «