Ryan Reynolds nous berce dans la première bande-annonce de Bedtime Stories With Ryan

Dead Pool étoile Ryan Reynolds joue un autre type de personnage dans la première bande-annonce de Histoires au coucher avec Ryan, à savoir lui-même, l’acteur dégageant une ambiance beaucoup plus calme que d’habitude et laissant les blagues et les plaisanteries notées R à la porte alors qu’il nous lit des histoires apaisantes et nous aide à nous endormir. Publié avec l’aimable autorisation de Compte Twitter officiel de Ryan Reynolds, Histoires au coucher avec Ryan vient dans le cadre du partenariat entre la société de production de l’acteur Maximum Effort et le service de streaming Fubo. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Histoires au coucher avec Ryan dessous.





« L’idée d’un spectacle fait pour aider tout le monde à s’endormir est née le même jour que mon quatrième enfant. Je ne peux pas attendre que tu regardes Des histoires au coucher« , a déclaré Reynolds à propos de la série, qui trouve l’énergie typiquement anxieuse du Dead Pool l’acteur prenant un siège arrière et faisant place à ce que la bande-annonce décrit comme « un spectacle reposant ». Histoires au coucher avec Ryan durera 15 épisodes et trouvera Ryan Reynolds en train de lire « des histoires nouvelles et classiques au coucher dans le but d’apaiser votre esprit et votre âme (ainsi que la sienne) ».

« Nous sommes si heureux de créer un programme dans le but exprès d’endormir les gens », a déclaré Reynolds à propos de Histoires au coucher avec Ryan dans un rapport. « Ce spectacle est en fait un de mes rêves depuis un moment. L’heure du conte est un incontournable de la nuit dans notre maison et est un rappel quotidien du pouvoir de la narration.

Réalisé par Vincent Peone et produit par Maximum Effort et Fubo en partenariat avec ArtClass et Loon Productions, Histoires au coucher avec Ryan mettra en vedette la musique de Sleeping At Last. Histoires au coucher avec Ryan sera officiellement parrainé par la multinationale américaine de logiciels Autodesk, la série étant conçue et réalisée à l’aide de la plate-forme, spécialisée dans les produits et services logiciels pour diverses industries, notamment l’architecture, l’ingénierie, les médias, l’éducation, le divertissement, etc.

Bedtime Stories with Ryan est un mélange de joie et de détente

“’Histoires au coucher avec Ryan‘ est un mélange magique de joie et de détente », a déclaré Pamela Duckworth, directrice de Fubo Studios, à propos de la série. « Ce sont peut-être des histoires légendaires, mais la voix et la personnalité de Ryan amplifient chacune d’elles, les transformant en classiques pour une nouvelle génération. »

L’accord pluriannuel entre Maximum Effort et FuboTV a été annoncé en août de l’année dernière et verra la société de production s’associer à la plateforme de streaming pour proposer au public de nouveaux projets dans le cadre d’un accord de premier regard pour du contenu non scénarisé. « La mission de Maximum Effort est de rassembler les gens de manière amusante et inattendue et nous pensons que l’annonce d’aujourd’hui avec Fubo y contribuera », a déclaré Ryan Reynolds, co-fondateur de Maximum Effort Productions, dans un communiqué à l’époque. « FuboTV a adopté une nouvelle approche pour développer et diffuser du contenu à l’ère numérique et toute l’équipe est passionnée par l’idée de penser différemment et de prendre des risques. Je ne peux vraiment pas croire que Maximum Effort arrive à programmer notre propre réseau. Je suis plus qu’excité et reconnaissant envers Fubo.

La chaîne Maximum Effort sera disponible via Fubo et d’autres plateformes de streaming qui n’ont pas encore été annoncées, avec à la fois la chaîne et Histoires au coucher avec Ryan devrait débuter le 20 juin.