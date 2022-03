Ryan Reynolds, le romantique du football inattendu au Pays de Galles avec Wrexham AFC

Avec son personnage de Jorah Mormont dans Jeu des trônes, L’acteur irlandais Iain Glen a volé le cœur et l’esprit du public. Mais depuis 2010, il l’avait fait avec son personnification de Jack Taylor dans la série du même nom. Là, il a donné vie à un ex-policier alcoolique dont le bureau est un pub et qui est engagé comme détective privé pour résoudre des affaires, mais pas avant d’avoir beaucoup d’ennuis.

Dans cette série, basée sur les romans noirs de Ken Bruen, Le football est inclus dans le récit à travers le club du Galway FC, une équipe de cette ville qui appartient actuellement à la première division d’Irlande. Depuis lors, la passion pour le football qui existe envers les clubs européens et les joueurs peu connus dans le monde a commencé à être introduite dans les contenus audiovisuels.

Si nous nous concentrons principalement sur les territoires britanniques, cette connexion Galway FC atterrit aujourd’hui avec Belfast,film réalisé par Kenneth Branagh. S’il est vrai que ce réalisateur est un fan de Tottenham Hotspur en Premier League, son goût pour le ballon l’amène à sauver de l’oubli Danny Blanchflower, une idole d’Irlande du Nord issue du Glendoran FC, un club nord-irlandais qui participe à la catégorie la plus élevée du pays aujourd’hui.

Ainsi, les productions européennes qui incluent le football dans leurs histoires misent sur l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Angleterre comme sources d’inspiration pour absorber des éléments. Mais à l’autre bout du monde, plus précisément aux États-Unis, certains ont préféré se tourner vers le Pays de Galles, un territoire inconnu à cet égard. L’une de ces personnes qui lui ont prêté attention était Ryan Reynolds.

L’acteur américano-canadien était attiré par le football gallois. Il ne l’a pas fait seul. Avec le scénariste et acteur Rob McElhenney, il a commencé à éprouver une attirance particulière pour la culture du football gallois. Pour la participation de l’équipe galloise à l’Euro 2016 ? Gareth Bale et Aaron Ramsey en étaient-ils la cause ? Rien de tout cela. Ils ont juste trouvé fascinant la passion des fans des clubs de division inférieure, en particulier ceux qui ont plus de 100 ans.

Ce sentiment d’appartenance et d’identité, associé au folklore du football qui entoure les clubs centenaires britanniques, les a amenés à se concentrer sur Wrexham AFC, un club fondé en 1864 et officiellement considéré comme le troisième plus ancien de Grande-Bretagne.

Reynolds et McElhenney ont découvert que le club traversait une crise financière, ils ont donc été encouragés à demander s’ils pouvaient l’acquérir. Pour ce faire, ils devaient avoir l’autorisation des membres et des fans. Un processus électoral s’est déroulé, plus ou moins à la manière d’une journée d’élection à la fonction publique, où son projet a été mis aux voix. À la surprise des deux, les résultats ont montré un vote de 98% en faveur pour qu’ils deviennent les nouveaux propriétaires.

Fin novembre 2020, la nouvelle a été publiée qu’ils étaient habilités en tant que propriétaires du club. Dans un premier temps, les acteurs ont annoncé un investissement de 2,2 millions de livres. Une partie de ce capital est destinée à la rénovation du stade Racecourse Ground, un bâtiment catalogué comme le plus ancien du monde.

Donnant la priorité à la conservation de cette enceinte, Reynolds et McElhenney envisagent un plan à moyen et long terme pour que l’équipe soit promue de la cinquième division galloise à la Premier League, ce qui est leur rêve. Pour cela, et ils en sont conscients, ils doivent allouer un autre montant financier à la formation des joueurs, aux dédicaces aux points clés et au travail complet avec les supporters pour encourager l’équipe dans les tribunes de l’hippodrome.

Reynolds a été honnête depuis le début : « Je ne connais pas grand-chose au football, mais j’aime la passion des fans. Je pense qu’il faut y aller étape par étape et le premier objectif est d’être promu en quatrième division ». De son côté, McElhenney a reconnu que la communauté autour du Wrexham AFC l’avait conquis au point d’entrer en tant qu’investisseur pour préserver le club : « Cela fait 13 ans dans cette ligue (cinquième division) et il y a plusieurs choses qui doivent changer. »

Il ne saura rien du ballon, comme il l’a dit, mais Reynolds est devenu l’un des derniers romantiques du football aujourd’hui. Aujourd’hui, alors que le business prime sur le sport et les résultats sur les valeurs d’une institution, l’acteur sauve non seulement une équipe traditionnelle mais aussi toute une communauté qui a hérité de ses arrière-arrière-grands-parents l’amour d’un maillot qui leur permet de rêver qu’un jour ils iront plus loin que ne l’imaginaient leurs ancêtres.

Ainsi, alors que le Galway FC et le Glendoran FC sont sortis de l’anonymat dans la fiction, le Wrexham AFC émerge du passé dans la réalité du présent grâce à deux acteurs qui pourraient bien inviter Kenneth Branagh et Iain Glen à jouer un match amical au Racecourse Ground. Et pourquoi pas?! Aux clubs dont ces deux messieurs sont fans, Tottenham Hotspur et Manchester United respectivement. De la fiction à la réalité, il n’y a qu’un pas et le football l’a montré.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, le tournage d’un documentaire décrivant le processus de Wrexham AFC avec ses nouveaux propriétaires fait l’objet de rumeurs. Que le développement de cette production soit vrai ou non, faisant appel à ce que l’un des fans du club a écrit sur les réseaux sociaux, le meilleur scénario pour un futur film est déjà en cours d’écriture et peut-être que la meilleure fin est la promotion en Premier League.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂