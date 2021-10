Ryan Reynolds lâche une bombe F lors d’une conférence de presse à Wrexham

Malheureusement, la paire a vu Wrexham perdre 3-2 à Maidenhead quelques heures seulement après avoir volé au Royaume-Uni et regardera leur premier match à domicile à l’hippodrome contre Torquay samedi.

Dead Pool La star Reynolds a déclaré: « Nous avons été surpris de voir à quel point mes amis et ma famille sont émotionnellement investis dans cela. C’est quelque chose d’incroyablement contagieux.

« Cela a été difficile car cela fait plus d’un an (depuis leur offre d’achat de Wrexham en septembre 2020) à regarder de loin et à suivre sur les réseaux sociaux.