Ryan Reynolds, Jason Momoa et Aubrey Plaza s’associent pour des amis animaux de films hybrides R-Rated

On dirait Ryan Reynolds ne se contente pas d’avoir un seul film « road trip » en production avec Dead Pool 3car il fera également équipe avec Jason Momoa, Aubrey Plaza et une foule d’autres stars dans un film hybride d’animation / action en direct classé R Amis des animaux. Tel que rapporté par Deadline, le film construit une distribution d’ensemble, qui comprend également Vince Vaughn, bien que les détails de l’intrigue n’aient pas encore été révélés.





Amis des animaux vient de Legendary et est né d’une rencontre entre le duo d’écrivains Kevin Burrows et Matt Mider et Patrick Gooing, cadre de Maximum Effort. Naturellement, la société de production de Reynolds sera à bord du projet, et Peter Atencio, lauréat d’un Emmy, devrait diriger.

Il y a évidemment de nombreux films qui entrent dans la catégorie des voyages en voiture, mais la combinaison du film à la fois en direct et en animation suggère qu’il pourrait finir par apporter quelque chose d’un film unique. Avec le talent déjà à bord, il y a toutes les chances que le film puisse continuer la séquence de victoires de Reynolds, et plus il y aura d’amis de renom qui l’accompagneront, mieux ce sera.





Animal Friends est en train de construire une distribution des plus chaudes d’Hollywood.

Ayant déjà réalisé certaines des plus grandes comédies de ces dernières années, Ryan Reynolds est déjà assuré d’un succès monstre avec Dead Pool 3, son premier film en tant que personnage dans l’univers cinématographique Marvel, mais il ne se repose pas sur ses lauriers. Il est récemment apparu dans Le projet Adam, notice rouge, fougueux et Gars libre et devrait jouer dans Groupe de garçonset SI pour Paramount. Une chose est certaine, c’est que même avec cette longue liste de crédits, Reynolds ne s’arrêtera pas là.

Amis des animaux est quelque chose de nouveau pour Reynolds à se mettre sous la dent et être son premier plongeon dans l’animation depuis son apparition dans Les Croods : une nouvelle ère, mais il ne va clairement pas porter le film seul. Jason Momoa est actuellement une propriété chaude à Hollywood, cette année le voyant apparaître dans Aquaman et le royaume perdu et X rapideet son prochain rôle dans le Minecraft film, assis à côté de son futur rôle présumé de Lobo dans la nouvelle DCU et de son film de copain-flic en développement avec Dave Bautista.

Bien qu’il y ait encore plus de membres de la distribution à révéler, l’ajout d’Aubrey Plaza, qui a également considérablement élargi sa gamme avec un déménagement dans le MCU dans le cadre du Agatha : Coven du Chaos série et avoir un rôle dans le méga-casting du drame de science-fiction épique de Francis Ford Coppola Mégalopole. Vince Vaughn sous contrat a été relativement silencieux ces derniers temps, étant apparu pour la dernière fois dans la bombe au box-office Quilles en 2021. Peut-être son apparition dans Amis des animaux pourrait bien être le coup de pouce dont il a besoin pour revenir sous les feux de la rampe.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été fixée pour Amis des animauxmais le projet n’étant apparemment qu’au début de son développement et compte tenu des emplois du temps chargés des personnes impliquées, il faudra probablement attendre 2025 avant de voir le film à l’écran.