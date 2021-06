Ryan Reynolds fait-il avancer la production sur Deadpool 3 ?

L’histoire est connue, mais il convient de le rappeler : Disney a acheté Fox avec toutes ses propriétés, y compris le populaire X-Men, Fantastic 4 et Deadpool. Ce dernier a gagné en popularité grâce à deux films à succès mettant en vedette Ryan Reynolds. La vérité est que les deux films sont de classe R et ne s’inscrivent pas dans le contexte d’un univers cinématographique plus léger comme celui présenté merveille.

Cependant, Kevin Feige, le numéro un de merveille, a donné le feu vert à Dead Pool et il a été confirmé que la troisième tranche de la franchise atteindrait le MCU avec le même protagoniste et son humour irrévérencieux. Surprise pour certains. Pas tant pour les autres, qui comprennent le métier et savent que la marque ne pouvait pas laisser passer la possibilité d’exploiter un personnage qui est au sommet de sa popularité.

Le troisième volet de Deadpool est-il déjà en production ?







Ryan Reynolds partagé dans Instagram une histoire curieuse dans laquelle il montre un ensemble de sacs sur une table. Jusqu’à présent, tout est normal. Mais à l’intérieur de l’un d’eux, vous pouvez clairement voir le masque de Dead Pool! Que signifie cette image ? Les fans spéculent déjà sur Internet que le troisième opus de la Mercenaire à grande bouche est en production.

La table de Ryan Reynolds (Photo : @vancityreynolds)



On sait depuis un certain temps que le film est en pré-production et qu’ils travaillent sur le scénario, mais il n’y a aucune information sur le tournage de la bande. C’est peut-être à propos Ryan Reynolds jouer pendant un moment Wade Wilson et harceler les fans en ligne pour garder le personnage à l’esprit.

Kevin Feige Il a souligné il y a quelques mois que le film ne commencerait pas encore à tourner et a donné la raison suivante : « Ryan est un acteur très occupé et à succès. Nous avons un certain nombre de choses annoncées à faire maintenant, mais c’est excitant que la pré-production ait commencé. » Dans le même temps, l’exécutif a fait remarquer qu’il n’avait pas l’intention de changer le ton de Dead Pool dans son prochain film.