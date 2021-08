Ryan Reynolds fait allusion au retour inévitable de Deadpool dans le MCU

Juste avant la sortie de gars libre dans les théâtres, Ryan Reynolds a parlé de ses plans pour ce qui va suivre pour Dead Pool. Après avoir joué le rôle de Wade Wilson dans deux Dead Pool films, Reynolds reprendra le rôle dans un troisième film à venir qui est en préparation avec les scénaristes Wendy Molyneaux et Lizzie Molyneaux-Loegin. Pour l’instant, cependant, aucune date de sortie n’est sur le conseil d’administration pour Deadpool 3 sans aucune indication du moment où la suite arrivera.

Reynolds, le Dead Pool star, a fait une apparition surprise en tant que Deadpool dans une nouvelle publicité pour gars libre. Korg de Thor : Ragnarok avec les deux s’associant pour créer une « vidéo de réaction » où ils regardent le gars libre bande annonce. Techniquement, c’est notre premier aperçu de Deadpool dans le MCU après l’acquisition du personnage par Disney. Quant à savoir quand nous reverrons Deadpool dans un film, Reynolds ne le sait pas, car il doit d’abord s’assurer que l’occasion est plus que parfaite.

« Deadpool, pour moi, c’est un peu comme une marche sur la corde raide induisant de l’anxiété. Je pense toujours que quand j’ai Deadpool juste, je parle d’expérience de Dead Pool 1 et 2, que je dois le rendre 30 à 40% meilleur qu’il ne l’est déjà « , a déclaré Reynolds à ComicBook.com. « Même si je suis en ce moment où je me dis: » C’est parfait, ce moment!’ Ensuite, je m’arrête et je dis : ‘D’accord, ça doit être 30 % mieux qu’il ne l’est déjà.’ C’est une chose stressante d’avoir raison, ou du moins en ce qui me concerne. »

Il a ajouté: « Donc, non, je n’y ai jamais vraiment pensé mais j’ai adoré l’idée de jouer avec Deadpool et Korg dans certains des supports marketing étant donné que Taika [Waititi] et je suis dans le film. Donc, j’ai en quelque sorte dû me gratter les démangeaisons, inévitablement de toute façon. »

Il est inévitable que nous voyions Deadpool de retour sur grand écran. La grande question est de savoir si nous devrons attendre qu’il dirige à nouveau son propre film solo pour Deadpool 3 ou s’il apparaîtra d’abord ailleurs dans le MCU avec une apparition spéciale dans le film d’un autre personnage. De son point de vue, Ryan Reynolds voit les deux options comme des possibilités, et ce qui est important est de s’assurer que son prochain coup est inattendu.

« Je pense que les deux sont assez justifiés », a expliqué Reynolds. « Je pense que tu vas toujours zigzaguer quand tout le monde s’attend à ce que tu zailles quand il s’agit de ce personnage. Tant que Disney est prêt à faire des utilisations assez divergentes ou à avoir des utilisations très divergentes de Deadpool, alors je le creuse, mec. Je pense tout est génial. »

Réalisé par Shawn Levy, gars libre met en vedette Reynolds en tant que personnage non-joueur dans un jeu vidéo en monde ouvert qui prend des mesures pour sortir de l’arrière-plan pour devenir le héros de l’histoire avant que le jeu ne s’arrête définitivement. Avec Reynolds, le film met en vedette Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery et Taika Waititi. Tard Péril! L’animateur Alex Trebek fait également une apparition posthume. Les premières réactions à Free Guy sont pour la plupart positives, indiquant que Reynolds apportera un autre succès en août dans les salles.

gars libre sortira en salles le 13 août. Nous devrons simplement attendre en ce qui concerne Deadpool 3, car aucune date de sortie officielle n’a encore été fixée pour ce projet. Le tournage ne devrait pas commencer avant la fin de 2022, il pourrait donc être un peu long pour celui-là. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.

