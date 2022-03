Ryan Reynolds exhorte les fans à demander à Marvel d’obtenir Hugh Jackman dans Deadpool 3

En ce qui concerne les bromances, il y en a peu de plus grandes que celles de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, et il semble que Reynolds aimerait vraiment voir son meilleur ami le rejoindre dans le prochain Dead Pool 3. Ayant déjà apparu ensemble dans un autre monde, également connu sous le nom de X-Men Origins: Wolverinelorsque Reynolds a fait sa première apparition dans Marvel en tant que Wade Wilson, même si ce n’était pas le plus grand début de l’histoire, Reynolds aimerait voir Jackman être ramené une fois de plus dans son introduction au MCU.

Lors d’une interview avec ComicBook.com, Reynolds a été interrogé sur la possible réunion entre les deux acteurs dans le futur, et dans le cadre de sa réponse, il a exhorté les fans à contacter Kevin Feige et toute autre personne pour demander l’implication de l’Australien dans Dead Pool 3. Il a dit:

« Ce serait incroyable. Je dis d’écrire à Kevin Feige, aux soins de Marvel Cinematic Universe à n’importe quel Buena Vista Way. Je ne sais pas où c’est, mais oui, ce serait bien. Ce serait un rêve. Ce serait le rêve devient réalité. »

Comme si cela ne suffisait pas à ceux qui espèrent revoir bientôt Reynolds et Jackman à l’écran, Le projet Adam réalisateur Shawn Levy, qui a également été sollicité pour diriger Dead Pool 3, a ajouté qu’il avait définitivement l’intention d’essayer de réunir à nouveau la paire. Il a déclaré: «Je ne vais pas dire où et comment, mais je vais absolument confirmer mon intention et ma détermination à être le fils de pute chanceux qui réunit ces deux magnifiques dieux dans le même film. Cela arrivera et ce sera moi. »

Deadpool 3 est en développement actif et verra le personnage R-Rated arriver dans le MCU





Renard du 20e siècle

Toute l’attention de Marvel est désormais tournée vers le multivers et la prochaine Docteur Strange dans le multivers de la folie, et avec des rumeurs qui circulent déjà selon lesquelles de nombreux personnages pourraient faire leurs débuts dans la suite folle, Deadpool est en tête de nombreuses listes de souhaits. Pour l’instant, il y a quelques apparitions confirmées, mais Merc With a Mouth, le quatrième mur de Ryan Reynolds, n’en fait pas partie.

Malgré cela, il a été confirmé que Dead Pool 3 est en développement actif par Kevin Feige et Reynolds lui-même, qui ont récemment déclaré à Variety que le scénario avançait. En janvier de l’année dernière, Feige a rassuré les fans dans une interview avec Collider qu’il serait exactement le même personnage que le public aime et ne sera pas édulcoré en version familiale. Il a dit:

« Il sera classé R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan supervise un script en ce moment… Ce ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons un certain nombre de choses que nous avons déjà annoncées que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage.





