Ryan Reynolds et Will Ferrell s’affrontent alors que la comédie musicale de Noël commence le tournage

Le tournage a officiellement commencé sur Ryan Reynolds et Will Ferrell Fougueux, une interprétation musicale de Dickens Un chant de noel pour Apple TV+. Reynolds a annoncé la nouvelle sur son fil Twitter très actif, en publiant une image du couple debout face à face le premier jour du tournage. Le film a été initialement annoncé au début de l’année, Octavia Spencer étant recherchée par l’équipe de casting pour rejoindre les comiques dans la dernière adaptation de l’histoire de Noël classique.

Jour 1 de tournage avec l’une de mes idoles de la comédie, Will Ferrell. Vous remarquerez à peine que c’était un @Pomme film! De plus, l’installation d’iOS 14.6 commencera dans 7 secondes… pic.twitter.com/m4WNeIgGq4 – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 6 juillet 2021

« Jour 1 de tournage avec l’une de mes idoles de comédie, Will Ferrell. Vous auriez à peine remarqué qu’il s’agissait d’un film @Apple ! De plus, l’installation d’iOS 14.6 commencera dans 7 secondes… », a posté Reynolds, bien qu’il ait causé une certaine confusion avec un message initial qui a ensuite été supprimé. La star originale a publié le même tweet mais dans sa blague sur la mise à jour iOS, il a mentionné que « iOS 9.3.3 » serait bientôt installé. Il a été rapidement signalé que si tel était le cas, Reynolds doit vivre en 2016. Le message d’origine peut être vu ci-dessous.

Alors que nous vivons en 2021 (14.6), le @VancityReynolds vit en 2016 (9.3.3) pic.twitter.com/PNm4lcuL30 – ilya (@1lyarn) 6 juillet 2021

Comme indiqué initialement en février, Spirited est écrit et réalisé par Sean Anders et John Morris, le duo derrière Ferrell’s la maison de papa films. Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Une version musicale de l’histoire de Noël classique de Charles Dickens. Un homme avare qui traite tout le monde autour de lui avec un terrible égoïsme se retrouve dans une aventure fantastique dans les trois phases du temps : passé, présent et l’avenir, afin de découvrir comment il s’est retrouvé si malheureux et seul. »

Ryan Reynolds jouera le personnage de Scrooge qui verra sa nuit envahie par trois bons esprits avec l’intention de faire de lui un humain beaucoup plus heureux à l’avenir en lui montrant son passé insatisfaisant. Ferrell jouera le fantôme du cadeau de Noël, tandis que Briller la star Sunita Mani a signé pour jouer le fantôme de Noël passé. On dit qu’Octavia Spencer joue un collègue de Reynold qui vise également à l’aider à changer ses manières misérables.

Bien qu’il y ait eu peu d’informations sur le film, je ne pense pas que nous aurons probablement des surprises de Fougueux en termes d’histoire. Il y a très peu de gens qui n’ont pas vu au moins une version de Un chant de noel sous ses nombreuses formes, que ce soit la version classique d’Alastair Sim, la glorieuse et toujours exceptionnelle Le chant de Noël des Muppets, Bill Murray Rasé ou la récente mini-série télévisée beaucoup plus adulte et brutale avec Tom Hardy et Andy Serkis.

En parlant de Bill Murray est brillamment sombre et drôle Rasé, qui a été réalisé par Richard Donner, il y a quelque chose à propos de l’inclusion du « collègue » d’Octavia Spencer dans Fougueux donne l’impression d’être très dans le même sens. Si cela s’avère être le cas, il se donnera un peu une montagne à gravir pour battre ce qui est sans doute l’une des meilleures performances de Murray. Il n’y a actuellement aucune date de sortie fixée pour Fougueux arriver sur Apple TV +, mais avec le début du tournage, il semble peu probable qu’il arrive avant Noël prochain.