Ryan Reynolds et une confession insolite : que ferait-il s’il était à nouveau élu homme le plus sexy de l’année

Comme chaque année, le magazine Personnes il a de nouveau choisi celui qu’il considère comme l’homme le plus sexy du moment. C’est un prix qui est généralement réparti entre les acteurs de Hollywood, et avec quels chiffres tels que Dwayne Johnson, Idris Elbe et John legend. Cette année, c’était au tour de Paul Rudd, chiffre de L’homme fourmi et de Amis.

Qui a été consulté au sujet de cette décision était Ryan Reynolds, choisi par le magazine Personnes en 2010: « Je l’ai découvert ce matin, je suis excité », noté dans Aujourd’hui. Ensuite, il s’est élevé contre cette décision et a souligné : «Je pense que c’est une opportunité perdue pour lui, comme cela s’est produit avec tant d’autres. Il va être timide. Il va être le honteux, l’humble. Si je savais ce que je sais maintenant, je ne ferais pas ça. Il faut saisir l’opportunité ».

Entre rires Reynolds a été consulté par son « règne » et les souvenirs qu’il a de quand le magazine l’a choisi. Notant qu’il se souvient encore de ce moment, il a dit en plaisantant: « Si je l’avais maintenant, je ne dis pas que je quitterais ma famille, mais ils devraient partir sans moi. Je ferais le tour du monde avec mon magazine Personnes passé, allant de ville en ville planter ma graine comme un jardinier nu magique. Ça serait génial ».

Ainsi, il a pris sur lui de dire Paul Rudd que c’était son moment et qu’il ne devait pas le manquer. L’animateur de l’émission a déclaré : « J’espère que vous écoutez ». Après avoir hoché la tête, Ryan déclaré: « Ne le gâche pas, Rudd. Si vous écoutez, ne le gâchez pas. Courir comme le vent ». La décision a été largement commentée sur les réseaux, avec l’acteur de merveille devenir une tendance grâce à cela.

L’acteur qui ne voulait pas de la reconnaissance du public

La décision du magazine Personnes c’est une tradition qui est généralement guidée par les normes de la beauté hégémonique. Chaque artiste est consulté par la publication avant la réalisation de la couverture et en cas de refus, dès la production ils recherchent un autre artiste. L’un de ceux qui aurait rejeté cette possibilité à plusieurs reprises était Ryan Reynolds, qui semble préférer avoir un profil bas et n’aime pas apparaître comme le principal homme de service dans les magazines.

