Ryan Reynolds et Hugh Jackman expliquent les doutes sur Deadpool 3 : Logan est-il canon ?

merveille

Après l’annonce de Hugh Jackman dans Deadpool 3, Ryan Reynolds a publié une autre vidéo pour tenter de clarifier la situation concernant l’univers des personnages. Aura-t-il réussi ?

© YouTubeRyan ReynoldsRyan Reynolds et Hugh Jackman expliquent les doutes sur Deadpool 3 : Logan est-il canon ?

piscine morte 3 C’est l’un des films les plus attendus par les fans de bandes dessinées depuis des années, car il suscite enthousiasme et curiosité quant à ce que sera l’introduction du mercenaire dans l’univers cinématographique Marvel, après l’achat de Fox par Disney. Chaque fois que nous avons des nouvelles plus importantes, mais aucune comme celle qui est arrivée dans les dernières heures à propos de le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine et sa date de sortie. Pour continuer avec l’annonce, Ryan Reynolds a publié une autre vidéo pour clarifier les doutes du public.

Bonjour à tous, nous sommes très tristes d’avoir perdu D23, mais nous travaillons très dur sur le prochain film Deadpool depuis longtemps.mentionné Reynolds après il n’y a pas de nouvelles dans le dernier grand événement Disney. Il a également mentionné la recherche et le traitement qui est recherché pour le mercenaire dans cette nouvelle étape, mais à la fin il s’est surpris en parlant à jackmanqui passait derrière lui : « Hey Hugh, tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ? ».

+ Reynolds et Jackman expliquent Deadpool 3

Bien que ce soient des nouvelles que les fans de MCU ont reçues positivement et attendent des nouvelles plus importantes, des questions sur le retour de carcajous après sa mort en Logan Et jusqu’à ce moment on ne sait pas si Marvel redémarre le super-héros, comme c’était le cas avec Casse-couou oui piscine morte 3 sera dans une chronologie différente. Pour essayer d’y répondre, Ryan et Hugh Ils ont publié une nouvelle vidéo explicative.

« Adressage vidéo explicatif rapide : 1) questions sur la chronologie. 2) Canon Logan. 3) FAQ MCU. 4) Si nous pouvons ou non faire cela toute la journée « , est le titre du tweet publié par Reynolds. Au moment de clarifier ce qui allait se passer dans la bande suivante, la chanson commence à jouer en arrière-plan « Réveillez-moi avant de partir » par Wam ! couvrant ses mots et seul Ceci est un autre troll par Dead Poolcomme il a déjà habitué ses fans.

Pour le moment, les détails les plus importants de l’intrigue et la manière dont le MCU agira sur les films X restent un mystère.Menu du passé, mais il y aura du temps pour les explications et les fans devront continuer seuls avec ces informations. D’autre part, il a déjà été confirmé que piscine morte 3 sortira en salles le 6 septembre 2024 et promet d’être un autre blockbuster comme ses deux prédécesseurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂