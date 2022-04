Ryan Reynolds et Alanis Morissette : l’histoire d’une idylle qui semblait parfaite et qui s’est terminée en disgrâce

CÉLÉBRITÉS

Les deux célébrités étaient sur le point d’atteindre l’autel, mais cela s’est terminé de la manière la moins attendue. Ensuite, nous vous racontons l’histoire.

©Getty imagesAlanis Morrisette et Ryan Reynolds.

Une romance peut commencer de la manière la moins attendue et c’est arrivé avec Alanis Morrisette et Ryan Reynolds au milieu des années 2000 où elle atteint le sommet avec ses succès petite pilule déchiquetée et avait 32 millions d’exemplaires vendus. La vie amoureuse des deux acteurs a commencé lors d’une fête d’anniversaire de Drew Barrymore.

A l’époque, l’interprète de ‘Ironic’ faisait remarquer à People que « C’est une créature tellement attentionnée. Je me sens très aimé, dans une sorte de rêve. Il se sent toujours heureux à mes côtés ». Selon Infobae, il a souligné que « La relation semblait solide. Ils vivaient ensemble. Elle lui a montré les démos de ses chansons et lui les scripts, ils ont voyagé dans des endroits où ils ont apprécié leur intimité, mais ils ont aussi posé enlacés, souriants et amoureux lors de galas et d’événements « .

Cependant, quand il s’agit de gloire, Raynold J’étais dans des positions inférieures. Il était à peine dans certaines émissions canadiennes. Plus tard, il a pu commencer sa carrière hollywoodienne à Los Angeles, mais même s’il avait de l’argent en poche, sa maison était un mobil-home. Ses premières apparitions furent dans ‘Sabrina, la sorcière adolescente’ et dans ‘Trois pour tout’ où il marqua le terrain et fut ainsi enregistré par le public.

Comment s’est passée la rupture amoureuse ?

Bien que les causes de la rupture soient inconnues, on pense que l’acteur a eu des romances courtes et intenses avec Jessica Biel. Tous deux ont signalé la séparation par le biais d’un communiqué, mais n’ont pas précisé les raisons. Ils ont révélé qu’ils avaient fini en bons termes.

On pensait qu’ils vivaient à des époques très différentes, Alanis avait déjà atteint la gloire et le succès et Ryan ne pouvait pas passer de « jeune promesse » à « grand acteur ». Un mois plus tard, l’acteur est apparu main dans la main avec une nouvelle petite amie, nulle autre que Scarlett Johansson. Le même qui s’apprêtait à l’emmener à l’autel surprit ainsi la chanteuse et la laissa anéantie.

Alanis Il quitte le monde de la musique pendant plus de deux ans pour régler des problèmes personnels, et ce n’est qu’en 2008 qu’il revient avec un nouvel album : Flavours of Entanglement. En 2010, Alans Morrisette a épousé Mario Treadway, mieux connu sous le nom de Souleye. Leur premier enfant est né en 2010; le second, en 2016 ; et le plus petit en 2019.

Sa façon de faire de la catharsis concernant l’événement se produirait dans ‘Torch’ parce qu’il exprimait dans les paroles la douleur que la séparation lui avait causée. Dans cette chanson, il raconte tout ce qu’il a manqué de son ex-partenaire. Actuellement, les deux acteurs ont des vies différentes, il a même déclaré à propos de leurs relations qu' »à chaque personne qu’il aime, qu’il soit à ses côtés ou non, il souhaite beaucoup de succès et d’amour dans sa vie. Dieu vous protège ».

