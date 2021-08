Ryan Reynolds est torse nu et Swole dans Viral Free Guy Sneak Peek

Il y a quelques inconvénients à la discipline requise pour atteindre le physique que Ryan Reynolds a affiché pour son nouveau film gars libre. Dans sa dernière featurette, il nous donne le bas de l’alimentation, y compris les smoothies musculaires humains, qui sont illégaux. Il ne peut pas rentrer dans son Dead Pool costume plus. Et pauvre Blake Lively, « J’ai en fait engendré notre plus jeune fille quand j’étais aussi musclé », dit Reynolds. « L’enfant est né adulte et portait des chaussures, ce qui était bizarre pour Blake. »

Mais pas de soucis, il a dit qu’il ne lui a fallu qu’une semaine pour atteindre ses objectifs. Dans ses mots, « Ils arrivent bien. » Profitez du picorage ! Ryan Reynolds était si fier de la vidéo qu’il l’a partagée sur Instagram, sous-titrée : « Tu veux gagner un Oscar ? Cela aide à modifier radicalement et dangereusement ton corps. Je vais faire du développé couché toute la putain de Académie le 13 août. #FreeGuy #Mec »

Quant à la chanson thème de « Fantasy » de Mariah Carey, nous savions tous qui y était pour quelque chose. Le fils de Carey s’est faufilé sur Reynolds avec sa femme Blake Lively pour leur faire peur, et sa réponse ? « Whoa. Mon tableau de visualisation est devenu une photo », a plaisanté le père de trois enfants dans la section commentaires de la publication.

Réalisateur Shawn Levy (Choses étranges) laissez-nous savoir qui aurait pu jouer un rôle dans la chanson thème. « C’est à mériter. Ryan, quand il faisait les premiers polissages des dialogues sur ce scénario, il écoutait Mariah chez lui, et il a écrit « Fantasy » dans le script. et il dit ‘Ça fait du bien.’ Donc littéralement, basé sur rien d’autre que l’instinct de Ryan, et le fait que c’était l’une de ses pistes d’écriture dans les révisions de gars libre, nous avons approché l’équipe Mariah et cela a conduit à ce que cette chanson soit les piste de signature. Non seulement dans le film, mais dans la campagne pour le film. Je vais balancer un autre œuf de Pâques, ce qui est… en fait je ne le ferai pas. (rires) Je suis tellement désolé, mec. Je suis vraiment ravi que vous voyiez le film, et vous vous rendrez compte qu’il y a un tas de raisons pour lesquelles cette piste a beaucoup de sens pour le protagoniste central. Et il y a des façons intéressantes de jouer ce morceau dans le film. »

Dans le jeu vidéo en monde ouvert ‘Free City’. Guy (Reynolds) est un personnage non-joueur (PNJ) travaillant comme caissier de banque. Grâce à un programme développé par les programmeurs Millie (Comer) et Keys (Keery) inséré dans ‘Free City.’ par l’éditeur Antoine (Waititi), Guy prend conscience que son monde est un jeu vidéo et prend des mesures pour en faire le héros, créant une course contre la montre pour sauver le jeu avant que les développeurs ne puissent le fermer. Attrapez-le dans les salles le 13 août 2021.

Sujets : Homme libre