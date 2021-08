Ryan Reynolds dit que Deadpool 3 a 70% de chances de tourner l’année prochaine

Les fans de Marvel ne sont actuellement jamais à plus de quelques semaines de l’annonce d’un film ou d’une série à venir, mais il existe évidemment des projets dans l’univers cinématographique Marvel qui attirent plus d’attention que d’autres. Alors que de nombreuses émissions télévisées à venir de Marvel telles que Elle-Hulk et Invasion secrète reçoivent beaucoup d’attention, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison est en tête de nombreuses listes de fans des films les plus attendus, il existe actuellement une franchise en dehors du MCU que les fans veulent vraiment voir faire ses débuts dans la chronologie Marvel/Disney, et c’est Deadpool. Ryan Reynolds fait actuellement la promotion de son nouveau film gars libre comme un fou, et dans une récente interview avec Collider, ce n’était qu’une question de temps avant que le sujet de la troisième sortie de Merc With The Mouth ne soit abordé. Oui, il y a de bonnes chances Deadpool 3 tirera l’année prochaine.

Lorsque Disney a achevé sa fusion avec la 20th Century Fox, cela a formé le pont nécessaire pour amener de nombreux personnages Marvel errants dans le giron du MCU, et il s’agissait toujours de savoir quand les fans verraient ces personnages lentement introduits aux côtés des Avengers. Avec le Les quatre Fantastiques se diriger vers le MCU dans les prochaines années, et de nombreuses rumeurs selon lesquelles les personnages de X Men ne seraient qu’un peu en retard, Dead Pool est toujours celui que tout le monde veut savoir. Avec les sœurs Lizzie Molyneaux-Loeglin et Wendy Molyneux qui se frayent un chemin à travers le scénario de Deadpool 3, on a demandé à Reynolds quelles étaient les chances que le film entre en production l’année prochaine, et apparemment, les chances sont meilleures que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Ryan Reynolds a dit : « Le pourcentage de chance ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas attribuer de pourcentage à cela. Je dirais que c’est peut-être 50/50 ? C’est le mois de l’enfer ? Août ? Oh l’année prochaine ? Probablement sacrément bien. Je dirais 70 %.

Bien qu’il ait admis que le temps comptait peu pour lui lorsqu’il tentait de suivre le scénario du film, il a pu donner une mise à jour sur l’endroit où il pensait qu’il se trouvait. « C’est quelque chose qui est juste un processus quotidien. L’écriture est un peu comme ça, vous devez allouer le temps de le faire et de partir, et je travaille avec les Molyneux là-dessus, c’est génial. Ils sont incroyablement talentueux et tellement, tellement intelligents. Ils comprennent tellement ce monde et savent zigzaguer quand tout le monde s’attend à un zag, donc ça a été très amusant. «

Jusqu’à présent, Marvel et Disney ont été assez silencieux sur la production de Deadpool 3, sans date de sortie ni réalisateur actuellement annoncés, mais les fans n’ont pas à s’inquiéter que le film soit abandonné car il s’agit d’une préoccupation majeure pour le studio, et que Reynolds ne laissera probablement pas échapper. On attendra avec impatience de plus amples informations sur la prochaine sortie de Deadpool comme il est fourni, principalement de la part de Reynolds qui se fait toujours un plaisir d’élaborer là où il peut.

Sujets : Deadpool 3, Deadpool