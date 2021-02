Ryan Reynolds démystifie son retour en tant que Green Lantern dans la Justice League de Zack Snyder

Depuis que Zack Snyder a révélé qu’il y avait une grosse camée surprise d’un super-héros préféré des fans à la fin de Zack Snyder Ligue de justice, les fans ont spéculé sur plusieurs personnages différents pouvant correspondre à cette description. Et l’une de ces spéculations inclut les fans faisant allusion au retour de Ryan Reynolds en tant que Hal Jordan / Green Lantern.

Mais, Reynolds a maintenant démystifié ces spéculations et a publiquement nié son implication dans le Snyder Cut. Reynolds a parlé de la discussion en cours sur son camée surprise après que l’acteur Jon Bailey ait posté un tweet affirmant positivement que c’est Hal Jordan de Reynolds qui ferait ses débuts en tant que Green Lantern de DCEU dans la prochaine Ligue de justice de Zack Snyder. Jetez un œil au tweet ci-dessous:

Ce n’est pas moi. Mais quel super drapeau pirate à caméo en tant que Hal. C’est peut-être un autre GL? Mais pour moi, le costume reste dans le placard. Je veux dire, ordinateur. https://t.co/QU4NRVadiz – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 22 février 2021

Ryan Reynolds n’a pas pris le temps de démystifier ces rumeurs et de les rejeter avec succès avant qu’elles ne puissent faire l’actualité. Cependant, il n’a pas hésité à être un peu ludique en disant que son costume reste dans son «ordinateur». Mais ce n’est rien en rapport avec ce qu’il a tiré Deadpool 2, où il s’est « tué » avant de pouvoir s’inscrire à La lanterne Verte.

Notamment, Ryan Reynolds a décrit la version Hal Jordan de Green Lantern dans le film de 2011 La lanterne Verte. Le film était censé être le premier d’une nouvelle ligne de films DC. Le film a même conduit à une suite centrée sur Sinestro, et le studio avait même autorisé les scénaristes à commencer à préparer un scénario. Cependant, les mauvaises performances au box-office et la réception critique du film ont conduit DC et Warner Bros.à reconsidérer l’avenir de la franchise, et deux ans plus tard, Zack Snyder a réalisé Homme d’acier a frappé les théâtres. Plus tard, le scénariste David S.Goyer a confirmé Homme d’acier comme première tranche de DCEU. Depuis lors, nous avons assisté à un sort troublé de DCEU, surtout depuis le départ de Zack Snyder.

Bien que La lanterne Verte est une entrée inoubliable de DC Films; cependant, le crossover Arrowverse de l’année dernière Crise sur une terre infinie, qui faisait partie de productions télévisuelles interconnectées axées sur les super-héros de DC ComicBook, a réalisé tous les films DC précédents et en cours, ainsi que la série télévisée canon; ce qui signifie que toutes ces productions existent dans des délais alternatifs, mais sous un même toit. L’événement comprenait également Reynolds ‘ La lanterne Verte film, qui parmi ces nouveaux multivers canoniques, se déroule sur Terre-12.

Probablement, cette nouvelle configuration de multivers a incité certains fans à atteindre de telles spéculations. L’interconnexion a déjà vu les versions passées de Superman Brandon Routh et Tom Welling reprendre leurs rôles du film Le retour de Superman et séries télévisées Smallville. Il n’était donc pas étonnant que les gens espéraient un possible retour de Reynolds, qui est maintenant devenu célèbre en tant qu’anti-héros de Marvel.

Cependant, Reynolds n’apparaîtra pas dans Justice League de Zack Snyder, ne veut pas dire que nous ne pouvons plus jamais le revoir; mais les fans peuvent sûrement vivre sans cela. Quant à savoir qui est le grand super-héros qui apparaîtra dans le Snyder Cut de 4 heures, regardez-le le 18 mars, quand Justice League de Zack Snyder fait ses débuts sur HBO Max.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming