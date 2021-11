Ryan Reynolds, co-star des Rock Trolls Red Notice, avec une farce épique sur le panneau d’affichage

Dwayne « The Rock » Johnson sait comment attirer l’attention des gens et quelle meilleure façon de le faire qu’un panneau d’affichage géant. Johnson fait équipe avec Ryan Reynolds dans un nouveau film d’action Netflix, Avis rouge. Dans un coup hilarant contre sa co-star, Johnson a mis en place un panneau d’affichage épique qui accuse Reynolds de quelque chose que beaucoup de gens font mais peuvent avoir peur de l’admettre.

Dwayne Johnson a posté une photo du panneau d’affichage sur son compte Instagram et le panneau d’affichage dit: « Ryan Reynolds utilise le compte Netflix de sa mère. »

« Un dernier braquage pour la route. Bats ça, @vancityreynolds », a écrit Johnson dans la légende. « Pour mémoire, la maman de Ryan est une FEMME INCROYABLE. Je ne sais pas pourquoi Ryan a tourné comme il l’a fait. » Reynolds a profité de l’occasion pour publier dans les commentaires : « En toute honnêteté, ma mère utilise mon compte OnlyFans. »

En toute honnêteté, ma mère utilise mon compte OnlyFans. https://t.co/ckUds2aT0b – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 10 novembre 2021

Ce panneau d’affichage vient juste avant la sortie de Avis rouge sur Netflix, où Reynolds et Johnson font équipe pour combattre Gal Gadot. Selon la description de Netflix, Avis rouge suit un profileur du FBI (Johnson) qui fait équipe à contrecœur avec un voleur d’art (Reynolds) pour attraper « un escroc insaisissable qui a toujours une longueur d’avance ». Avis rouge serait le film le plus cher du service de streaming avec un budget de 200 millions de dollars.

Dwayne Johnson et Ryan Reynolds est apparu pour la dernière fois ensemble dans le spin-off de Fast and Furious, Hobbs et Shaw. Gadot et Johnson ont également joué dans les deux Fast Five et Rapide et furieux 6 ensemble. Basé sur les remorques pour Avis rouge, Reynolds et Johnson vont lancer des plaisanteries et des jabs, donc ce panneau d’affichage peut être un aperçu de ce qui va arriver.

Johnson a l’habitude de jouer avec ses co-stars, en particulier Jumanji et Intelligence centrale co-vedette, Kevin Hart. Dans une autre farce promotionnelle pour Jumanji : le prochain niveau, Johnson a posté un mème comparant Hart à l’adorable personnage de Baby Yoda de Le Mandalorien.

Johnson a également récemment cassé Internet avec son vers de rap surprise sur une chanson de Tech N9ne qui est devenue virale partout sur Tik Tok. Le rock a même commencé à jouer ce rap au Avis rouge première, avec des fans qui avaient clairement trop écouté ce verset.

Reynolds et Johnson sortent tous deux de superproductions estivales réussies avec Johnson en vedette dans Disney’s Croisière dans la jungle et Reynolds dans gars libre. Les deux films ont été un succès au box-office, surtout compte tenu de l’état actuel des cinémas.

Jusqu’à présent, les critiques n’aiment pas Avis rouge car le film a un score critique de 41% sur Rotten Tomatoes. Le consensus des critiques dit : « Avis rougeLe gros budget et le casting de A-list s’ajoutent à une comédie d’action habilement compétente dont les ingrédients criards ne font que rendre les résultats médiocres plus décevants. » Pourtant, Johnson et Reynolds sont généralement des succès auprès du public, nous devrons donc attendre et voir comment le la foule y réagit ce week-end.

Avis rouge arrivera sur Netflix le 12 novembre. Il est également diffusé dans des salles limitées si vous souhaitez vivre une expérience avec un écran plus grand. Il est réalisé et écrit par Rawson Marshall Thurber et met également en vedette Chris Diamantopoulos, Ritu Arya et Vincenzo Amato.

Sujets : Notice rouge, Netflix