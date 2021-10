Ryan Reynolds, c’est nous tous qui regardons Stanley Tucci faire des pâtes : « Vous êtes un SNACK »

Stanley Tucci a un moment, et ce moment ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi Ryan Reynolds.

Tucci, qui a publié un nouveau mémoire, « Taste: My Life Through Food », publie depuis un certain temps des vidéos sur la nourriture et les boissons sur son compte Instagram, a récemment partagé une nouvelle vidéo qui a obtenu la star de « Free Guy ». attention.

C’est une courte vidéo simple dans laquelle Tucci, 60 ans, est montré en train de remuer la sauce marinara dans une casserole remplie de pâtes en spirale. La légende dit: « 23h marinara et restes de pâtes. Comme promis. »

Et cela a suscité plusieurs commentaires, dont un particulièrement savoureux de la part de Reynolds lui-même : « Cher dieu, tu es un SNACK.

À quoi Tucci, qui est apparu avec Reynolds dans « The Alarmist » en 1997, a écrit, « vous êtes plutôt délicieux vous-même ».

C’est amore !

Bien que Reynolds et Tucci soient apparus ensemble dans un film, il y a de fortes chances que ce soit la femme de Reynolds, Blake Lively, qui ait amené son mari à cuisiner avec Tucci. Fin septembre, elle a suggéré dans une histoire Instagram que Tucci était l’inspiration pour elle en essayant de faire de la pâte à pizza frite.

La nourriture est d’une importance particulière pour Tucci, qui a créé une série télévisée en six parties qui a été diffusée pendant le verrouillage de 2020, « Stanley Tucci: Searching for Italy ». Il est clair que c’est essentiel à sa jouissance de la vie, comme il le note dans « Taste ».

Et le goût – le sien – était un sens qu’il risquait de perdre lors de sa récente bataille contre le cancer. Dans une récente interview avec le New York Times, il a noté qu’après une chirurgie pour enlever une tumeur à la base de sa langue, il avait perdu l’appétit, avec tout ce qu’il essayait de goûter comme du carton humide « enduit d’excréments de quelqu’un ».

Alors qu’il se remettait de l’opération et réapprenait à goûter et à manger, il a tourné l’émission « Searching », mais n’a pas toujours pu avaler.

« Je veux dire, si vous ne pouvez pas manger et apprécier la nourriture, comment allez-vous profiter de tout le reste ? » dit-il dans l’interview.

Heureusement, cela semble être passé – et il est de retour dans la cuisine, concoctant des collations pour ravir ses fans. Et cela inclut le réalisateur Paul Feig, qui a laissé un commentaire joyeux dans la vidéo de pâtes de fin de soirée à propos de l’apparition de Tucci discutant de « Taste » au London Palladium récemment.

« Tu as été spectaculaire au Palladium hier soir !!! » Feig enthousiasmé.

Tucci lui a laissé un emoji de cœur, peut-être parce que « spectaculaire » est agréable, mais être appelé « collation » est encore mieux.

