Ryan Reynolds bat le record de Netflix avec The Adam Project

La dernière aventure de science-fiction »Le projet Adam », a récemment été ajouté au classement des 10 films originaux anglais les plus populaires de Netflix, ce qui signifie que le rôle principal du film, Ryan Reynolds est officiellement l’acteur le plus populaire sur la plateforme de streaming. »The Adam Project » a accumulé un total de 209,7 millions d’heures de vues dans ses 28 premiers jours après sa sortie, ce qui en fait le septième film le plus populaire sur Netflix, derrière seulement »Red Notice », »Don’ t Look Up », »Bird Box », »Extraction », »The Unforgivable » et »The Irishman ». Reynolds a joué dans « Red Notice », « The Adam Project » et « 6 Underground », faisant de lui l’acteur avec plus de 10 succès sur Netflix que tout autre.

Le record de ce nouvel acteur a une concurrence serrée avec Sandra BullockEh bien, il a également des rôles principaux dans deux des films les plus populaires avec »Bird Box » et »The Unforgivable ».

»The Adam Project » est sorti le 11 mars, où l’on voit Reynolds dans le rôle d’Adam Reed, un voyageur temporel de l’année 2050 qui se lance dans une mission pour sauver sa femme Laura, joué par Zoé Saldana. Cependant, un accident survient avec son vaisseau dans lequel il a vieilli à travers le temps, et il se retrouve coincé en 2022. Adam rencontre rapidement une version de lui-même de 12 ans, avec qui il va devoir faire équipe pour reprendre vie. lancer votre mission.

»The Adam Project » a reçu des critiques généralement positives, en particulier pour la performance de Reynolds, qui ont également été reconnues par le réalisateur du film. Shawn Prélèvement dans des interviews avant la sortie du film. « La quantité d’authenticité émotionnelle qu’il apporte à cette performance … nous nous attendons toujours à ce qu’il soit une star de cinéma, héroïque et drôle. Mais nous ne nous attendons pas à ce que Ryan Reynolds nous fasse pleurer », a déclaré Levy.

Reynolds était sur le point de ne pas faire partie de »The Adam Project », car le rôle principal était initialement destiné à voir la légende hollywoodienne, Tom Croisière, Eh bien, en 2012, Paramount Pictures l’attachait au projet. Ce n’est que lorsque Netflix a acquis les droits de « The Adam Project » en 2020 que Reynolds a signé pour remplacer Cruise.

Il reste à voir si Netflix a prévu une suite à » The Adam Project » dans le futur, car de nombreux fans ont été fascinés par l’histoire, déchaînant toutes sortes de théories sur la suite de l’aventure d’Adam, dont vous pouvez actuellement pleinement profiter. sur la plateforme de streaming.