Ryan Reynolds annonce un congé sabbatique des films après avoir terminé son travail sur Spirited

Ryan Reynolds a annoncé aujourd’hui qu’il avait terminé le tournage de son film Will Ferrell Team Up Fougueux, et dans le même post Instagram a révélé qu’il prenait également une pause dans sa carrière d’acteur. Bien que cette nouvelle ait amené certains à se demander combien de temps une pause, ce que cela signifie pour le sujet dont on parle toujours Deadpool 3 et plus, il faut se rappeler que Reynolds n’a pas vraiment réduit les films qu’il a déjà alignés avant de prendre cette décision, donc il ne manquera pas trop aux écrans aussi longtemps qu’il décidera de décoller.

Tout d’abord, nous avons la nouvelle que Spirited s’est terminé jusqu’à Ryan Reynolds est concerné, et l’interprétation musicale de Dicken Un chant de noel semble certainement avoir fait des ravages à l’acteur, qui a commenté dans son message: « C’est une fin pour moi sur Spirited. Je ne suis pas sûr que j’aurais été prêt à dire oui à un film aussi difficile il y a même trois ans. Chanter, danser et jouer dans le bac à sable avec Will Ferrell a permis à de nombreux rêves de devenir réalité. » Au début de la production, Reynolds a clairement indiqué que travailler avec Ferrell lui permettait de partager l’écran avec l’un de ses héros, alors quel meilleur moment pour faire une pause que lorsque vous avez atteint un objectif.

Après cela, et louant sa co-star Octavia Spencer, Reynolds a poursuivi: « Le moment idéal pour un petit congé sabbatique de la réalisation de films. Je vais manquer chaque seconde de travailler avec ce groupe de créateurs et d’artistes incroyablement doués. De nos jours, la gentillesse compte autant que autant de talent. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont au courant des deux. «

La plupart des commentaires sur la publication provenaient de fans impatients de voir Reynolds et Ferrell à l’écran ensemble, y compris le partenaire d’entraînement de Reynolds, Hugh Jackman, qui a simplement dit « IN! ». Cependant, parmi ceux qui disent combien ils ne pouvaient pas attendre la sortie du film, et ceux qui ont noté la décision de Reynolds d’abandonner la réalisation de films pendant un certain temps, le commentaire du prix du jour doit aller à la femme de la star de Deadpool. , Blake Lively, qui l’a brûlé avec le commentaire, « Michael Caine l’a fait en premier », faisant référence à l’apparition de Caine en tant que Scrooge dans la comédie musicale Un chant de Noël des Muppets.

En ce qui concerne les projets futurs, Reynolds a travaillé assez dur au cours de la dernière année pour s’assurer qu’il reste encore beaucoup de films à venir, même s’il fait une pause. Ayant juste eu un autre succès de cinéma avec gars libre, qui est maintenant disponible sur Disney+ dans certains territoires, il sera ensuite vu aux côtés de Dwayne Johnson et Gal Godot dans Avis rouge, qui est diffusé sur Netflix en novembre et dont la bande-annonce a récemment été publiée dans le cadre de l’événement TUDUM de Netflix le mois dernier. Également sur Netflix l’année prochaine est Le projet Adam, et puis bien sur Fougueux devrait s’achever en 2022 juste à temps pour les fêtes de fin d’année. Nous savons aussi que Deadpool 3 a reçu le feu vert, et il y a des pourparlers pour un gars libre suite, donc bien qu’il fasse une pause d’acteur, ce n’est certainement pas un au revoir et à plus tard.

Fougueux sera disponible en streaming sur Apple TV+.

Sujets : Apple TV Plus