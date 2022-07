Ryan Reynolds aide une femme à renouer avec sa défunte mère

Il n’y a pas beaucoup de choses plus déchirantes que de perdre un objet personnel important. Mara Soriano en a fait l’expérience. L’article en question était un ours en peluche vintage qui contenait un enregistrement vocal de sa défunte mère. Pour récupérer l’ours en peluche, elle a demandé de l’aide à Internet et a reçu un coup de main inattendu, de nul autre que la célébrité Ryan Reynolds.

Photo : @vancityreynolds/Instagram

À l’été 2020, au cours d’une semaine mouvementée de déménagement, le sac de Mara a été volé. Dans le sac se trouvaient quelques objets de valeur tels que sa carte de citoyenneté et son iPad. Mais l’objet le plus douloureux qui a disparu était un petit ours en peluche avec un message enregistré de sa mère disant « Une partie de moi sera toujours avec toi pour toujours ». C’était tout ce que Mara avait laissé de sa mère décédée d’un cancer.

Mara a accroché des affiches et posté des tweets sur le sac volé et l’ours en peluche. Son tweet comprenait une photo de l’animal en peluche bien-aimé et a suscité beaucoup d’attention en ligne. la recherche de l’ours de Mara s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et a attiré l’attention de Ryan Reynolds. L’acteur a retweeté la photo et ajouté qu’il récompenserait 5 000 € à la personne qui trouverait le sac. Après l’offre de Reynolds, la personnalité canadienne de la télévision et de la radio George Stroumboulopoulos et Kraft Peanut Butter ont chacun offert 5 000 €, ce qui porte la récompense totale à 15 000 €.

Dans un tweet mercredi, Mara a écrit que l’ours lui avait été rendu par deux bons samaritains « sans une égratignure sur elle » et la boîte vocale intacte. Il ne manquait plus que les lunettes de l’ours, une réplique de celles que portait sa mère.

« Cela signifie tout pour moi honnêtement. Il y avait une partie de moi qui pensait que je ne le reverrais jamais, c’est sûr. C’est une grande ville, il y avait tellement d’endroits où elle aurait pu être, c’était comme essayer de trouver un aiguille dans une botte de foin. »



« Dans des nouvelles plus heureuses … merci, tout le monde, qui a cherché haut et bas », Ryan a écrit sur sa page Twitter. « À la personne qui a pris l’ours, merci de l’avoir gardé en sécurité. Vancouver est génial. »

