Ryan Reynolds « adorerait voir » Deadpool aux côtés de Spider-Man

Son personnage a récemment rejoint l’univers cinématographique Marvel et les fans aimeraient le voir aux côtés de Spidey sur grand écran.

Espérons que les fans de Reynolds et Marvel réaliseront leur souhait un jour, mais en attendant, nous pouvons tous nous divertir avec gars libre, qui sort vendredi (13 août).

Le film de bien-être voit Reynolds jouer aux côtés de Jodie Comer (Tuer Eve) et Joe Keery (Choses étranges), et c’est juste le tonique dont nous avons besoin en ce moment.

La prémisse est que le personnage de Reynolds, Guy, est un personnage non jouable dans un jeu, mais en raison de son codage très avancé, il prend conscience de lui-même et tombe amoureux de la joueuse Millie (Comer). Ils se sont ensuite entraînés dans une bataille – menée sur Terre et dans le monde virtuel – pour sauver le jeu de son développeur avide (Taika Waititi), qui envisage de le fermer.