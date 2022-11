Ryan Reynolds aborde les théories des fans de Taylor Swift Deadpool 3

Les fans avaient beaucoup à tirer de l’annonce que Hugh Jackman sortirait Wolverine de sa retraite une fois de plus dans Dead Pool 3mais certains yeux d’aigle Taylor Swift les fans ont rapidement noté quelque chose que personne d’autre n’a remarqué. Dans l’annonce vidéo de Ryan Reynolds et Jackman, l’emplacement de choix semblait être le même que celui de Swift Trop bien : le court-métrageet c’est tout ce dont il avait besoin pour les rumeurs selon lesquelles Swift pourrait faire une apparition dans Dead Pool 3 pour commencer à tourner en rond sur les réseaux sociaux. Cependant, Reynolds a maintenant rejeté cette théorie… du moins pour le moment.





Taylor Swift est un ami de Reynolds et de sa femme, Blake Lively, donc le fait qu’il y ait une connexion n’est pas exactement une surprise, et Reynolds a clairement indiqué en parlant à ET qu’il pourrait certainement y avoir un moyen pour Dead Pool 3 avoir une apparition du chanteur. Il a dit:

« Si nous tournions le prochain film Deadpool dans notre maison, ce serait cet endroit. Je ferais n’importe quoi pour cette femme. C’est un génie.

Swift bat actuellement des records avec son dernier album, que Reynolds a également évoqué lorsqu’il a déclaré à quel point toute sa famille aime son nouvel album, et bien qu’elle ait plus qu’assez de son propre travail à gérer, cela ne prendrait qu’une seule demande de Reynolds pour la voir potentiellement faire une apparition dans l’univers cinématographique Marvel dans le cadre de Dead Pool 3. Des choses plus étranges se sont en effet produites.





Un camée pourrait-il être plus important que le retour de Hugh Jackman en Dead Pool 3?

Les fans de Deadpool étaient ravis de savoir que le Merc with the Mouth se dirigeait vers le MCU après la fusion entre Fox et Disney, donc la révélation que Hugh Jackman ferait un retour tout à fait inattendu car Wolverine a fixé une barre si haute qu’elle est stratosphérique. Bien qu’il puisse encore y avoir un caméo de Taylor Swift dans le film, il est peu probable qu’il touche les côtés par rapport au retour de Wolverine. Reynolds a récemment commenté à quel point il a fallu pour que le retour de Jackman se produise. Il a dit:

« Ce n’est pas comme si ajouter Hugh Jackman à un film comme celui-ci était difficile à vendre. C’est un oui immédiat et catégorique, sans réserve. Il y a beaucoup de pièces mobiles et Fox et X-Men et tout ce genre de choses que Marvel doit trier. . Beaucoup de formalités administratives pour que cela se produise. Et ils l’ont fait. Et je suis vraiment reconnaissant qu’ils l’aient fait, parce que pour moi, travailler avec Hugh est un rêve devenu réalité. Mais travailler avec Logan et avoir Logan et Wade ensemble dans un film est au-delà de tout rêve que je serais assez audacieux pour avoir. Donc je suis vraiment, vraiment super excité de faire ce film. «

Aussi excité que Reynolds soit de faire le film, ce n’est rien comparé à ce que les fans pensent de tout cela. Dans l’ensemble, cela garantit presque que non seulement Dead Pool 3 être le plus grand film Deadpool à ce jour, mais pourrait également être l’un des plus grands films MCU à ce jour.