Ryan Reynolds a un nouveau projet et cela n’a rien à voir avec le jeu d’acteur

Au fil des années Ryan Reynolds a commencé à piétiner dans l’industrie cinématographique. En fait, aujourd’hui, il est l’un des acteurs les plus acclamés par la critique. Il y a plusieurs films auxquels il a participé et, bientôt, il sera présenté en première sur Netflix Red Alert, un film dans lequel il joue aux côtés de Gal Gadot et Dwayne Johnson.

Cependant, au-delà de son rôle d’acteur, Ryan Reynolds il a aussi d’autres hobbies. Bien qu’il ne soit pas loin de sa passion, le métier d’acteur, il faut noter que l’interprète est un fan de football. Plus d’une fois il a parlé de son fanatisme pour ce sport et, qui plus est, tel est l’amour qu’il a qu’il possède un club dans la ligue anglaise.

Il s’agit de Wrexham, une équipe de la cinquième division de football anglais et qui appartient à la fois à Reynolds et à son partenaire Rob McElhenney. Et voilà que, après tant de mois, l’acteur assistait pour la première fois à un match de son club dans son stade. Bien sûr, malgré leur présence, les joueurs ont perdu 3-2 contre Maidenhead.

Pourtant, Ryan a encore de l’espoir et, par conséquent, ce samedi reviendra se présenter sur le terrain de Wexham pour les encourager. Par ailleurs, en sa présence cette semaine, l’acteur a également avoué quel est son grand rêve et ses attentes depuis qu’il a repris les actions du club. « Je te mentirais si je te disais que mon rêve n’est pas d’atteindre la Premier League», a-t-il avoué.

De plus, interrogé par des journalistes, Ryan Reynolds Il a expliqué à quel point il était difficile pour lui de s’absenter à cause de la pandémie. « Cela a été difficile, car cela fait plus d’un an à regarder l’équipe de loin et à les suivre sur les réseaux sociaux« , Colline.

