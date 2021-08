Ryan Reynolds a-t-il parlé de censure ? de Deadpool dans Free Guy

Mec libre surpris tout le monde avec un concept frais et créatif dans lequel son protagoniste, Ryan Reynolds, il sait parfaitement se débrouiller. Humour absurde et références à d’autres franchises du monde du cinéma et du jeu vidéo font de cette célébration de la pop culture un succès à toutes les lettres. Rappelons-nous : le personnage Dead Pool participé à la campagne de promotion du film. Pourquoi ça ne fait pas partie de la bande ?

Un petit souvenir : un temps avant l’arrivée de Mec libre un très court clip est sorti au cinéma dans lequel il a été confirmé Dead Pool dans le Univers cinématographique Marvel, car il était accompagné du personnage Korg (Taïka Waititi), de cette franchise. Dans le même temps, Reynolds a profité de l’occasion pour promouvoir Mec libre.

Deadpool censuré dans Free Guy ?







qu’es ce qu’il se passe avec lui? Mercenaire de la bouche de sorte que ce n’était même pas une référence dans la dernière entrée de la filmographie de Reynolds ? L’acteur a tout clarifié : « Meilleur de Mec libre c’est que nous faisons quelque chose qui est la chose la plus rare et la plus difficile à faire sur le marché actuel : sortir un film basé sur une idée originale ». Alors, il a ajouté : « Je veux dire, ce n’est pas une IP, ce n’est pas une suite, ce n’est pas basé sur une bande dessinée ou quelque chose comme ça. »

L’interprète a continué à parler avec fierté de son projet : « Il est basé sur un concept et une idée que les gens connaissent : Le monde des jeux vidéo. J’aime que nous ayons eu cette opportunité, je n’ai jamais ressenti le besoin de localiser Dead Pool là. Nous avons d’énormes surprises dans le film grâce au travail sur Disney, mais sans Dead Pool« .

Mec libre est une comédie d’action divertissante dans laquelle Ryan Reynolds pièces Mec, un PNJ dans un jeu vidéo multijoueur massif et très violent appelé Ville libre. Aucune ressemblance avec la série RGT ce n’est pas une simple conséquence. Le protagoniste prend conscience de son état et entame une révolution au sein du jeu.