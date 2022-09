Ryan Reynolds a-t-il déjà révélé le complot de Deadpool 3 ?

Dans le plus pur style Ryan Reynolds, l’acteur a-t-il déjà révélé l’intrigue de Dead Pool 3? Suite à la révélation soudaine et extrêmement excitante que Hugh Jackman reprendra le rôle de Carcajou dans le Dead Pool troisquel, nous avons ramené nos esprits à un tweet précédent de Reynolds, qui révèle apparemment exactement ce que la rencontre entre le Merc with a Mouth et Logan impliquera. A savoir, un road trip.





« Il est essentiel d’avoir des discussions ouvertes, honnêtes et saines sur la santé mentale. En retweetant #BellCause pour la cause, vous pouvez faire une différence. Au cas où cela ne suffirait pas, avant que Disney n’achète Fox, Deadpool 3 allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Style Rashomon. Pour de vrai. »

En janvier de l’année dernière, Reynolds s’est d’abord tourné vers les médias sociaux pour promouvoir la campagne Bell Cause pour la cause avant de révéler les grandes lignes de Dead Pool 3 avant que Fox ne soit racheté par Disney. Suite à la fusion, les projets de Dead Pool 3 ont été envoyés dans les airs, sans que personne ne sache si l’itération du personnage par Reynolds ferait jamais son chemin dans le MCU.

Eh bien, nous savons maintenant que oui, Deadpool sera intégré au MCU, et que Dead Pool 3 ramènera également Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Exactement comme Reynolds l’avait prévu. Alors, dans cet esprit, Reynolds a-t-il déjà révélé l’intrigue ? Même s’il l’a fait, il est peu probable qu’il y en ait beaucoup qui seraient opposés à voir Deadpool et Wolverine se lancer dans un Rashomonstyle road trip.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Rashomon est un thriller psychologique de 1950 réalisé et écrit par Akira Kurosawa. Le meurtre d’un samouraï est raconté par diverses personnes, qui ont toutes une perspective légèrement différente sur la façon dont le crime a eu lieu. Il est facile de voir comment cette comparaison s’intégrerait dans Dead Pool 3avec les très différents Wade Wilson et Logan partageant sans aucun doute des points de vue très différents sur les événements.





Deadpool et Wolverine tenteront-ils d’échapper à l’univers Fox dans Dead Pool 3?

Malgré toutes ces informations, la question demeure, pourquoi Deadpool et Wolverine partiraient-ils en voyage sur la route en premier lieu ? Eh bien, voici une idée, la suite pourrait refléter les événements du monde réel avec les deux personnages qui tentent de s’échapper de l’univers Fox et de se frayer un chemin dans le MCU.

Avec le multivers maintenant bien établi, il serait parfaitement logique que Deadpool réalise ce qui se passe, peut-être même en faisant référence à la fusion Disney/Fox alors que l’univers s’effondre autour de lui. Ainsi, Wade saute dans une voiture avec Logan, le duo se dirigeant vers une faille dans le multivers et échappant à l’inévitable.

Non seulement cela permettrait à Disney de faire entrer Deadpool dans le MCU, mais cela donnerait également Dead Pool 3 la chance de présenter toutes sortes de camées liés à Fox comme les X Men et Les quatre Fantastiques franchisés. Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm, quelqu’un ? Avant de conclure avec Wolverine se sacrifiant pour que Deadpool atteigne le MCU. Inspirez-vous de « Je t’aimerai toujours » de Whitney Houston.

Réalisé par Shawn Levy, écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, et avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, Dead Pool 3 est désormais prévu pour le 6 septembre 2024.