Ryan Reynolds a obtenu l’aide de sa femme sur le script Deadpool

L’un des facteurs importants qui ont permis à « Deadpool » de captiver le public en 2016 était le rythme agile de sa comédie, qui livre sans relâche d’innombrables blagues visuelles et dialogues pleins d’esprit sans épuiser ses références, en grande partie grâce à l’esprit et à la facilité d’improvisation de l’acteur Ryan. Reynolds.

Cependant, Reynolds a admis lors d’une récente conversation avec Sirius XM que sa femme, l’actrice Blake Lively, l’avait aidé avec certains de ses dialogues sur le film, ce qu’il a déjà fait dans quelques autres de ses films, ceci après avoir répondu à un Question posée par un fan sur « le meilleur d’être marié », l’acteur en a donc profité pour rendre hommage à sa femme pour leurs collaborations.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Warner Bros confirme le retour de James Gunn dans l’univers DC

« J’écris beaucoup de mes films. C’est un mécanisme d’adaptation pour moi depuis longtemps. Parfois, je reçois du crédit, parfois non. Il y a beaucoup d’évaluations de premier ordre dans ce que j’ai écrit qui sont en fait de Blake, quand elle entre, elle prend le clavier et indique « Comment aimez-vous ça ? » Et je dirais ‘C’est incroyable’ », a déclaré Ryan Reynolds dans l’interview.

Peut-être parce qu’il y a ce sexisme inhérent au business, je dirais plusieurs fois qu’elle l’a écrit et c’est comme si plus tard ils répétaient l’histoire comme si je l’avais écrite.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les frères Coen se séparent : Ethan prend sa retraite du cinéma

Le sens de l’humour unique de Ryan Reynolds semble bien se compléter dans sa relation avec Blake Lively, car les deux se jouaient constamment des blagues sur les réseaux sociaux, ajoutant parfois l’acteur Hugh Jackman à la formule.

Reynolds et Jackman ont eu une rivalité amicale depuis les deux génériques partagés dans le film « X-Men Origins: Wolverine » en 2009. Récemment, Reynolds a souligné que la raison pour laquelle il a continué cette guerre de farces contre Jackman est due à la lumière de l’acteur. caractère au cœur, qu’il a décrit comme « la personne la plus gentille que vous rencontrerez jamais ».