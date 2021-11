Maybelline Mascara Maybelline The Falsies 01 Noir - Gris Argent - One Size, Gris Argent

Mascara Maybelline The Falsies 01 Noir - Gris Argent - ONE SIZE - Avis Aux Fans De Make-Up ! On A Rassemblé Tous Les Essentiels À Toujours Avoir Dans Sa Trousse À Maquillage. De L'Incontournable Fond De Teint, En Passant Par Les Rouges À Lèvres Les Plus Colorés, Sans Oublier Les Fards Pailletés Et Les Mascaras Les Plus Résistants, Vous Avez Tout Pour Rester Glamour 7J/7.Style: Yeuxcoupe: Unitissu: Divers