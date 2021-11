Ryan Reynolds a eu la réponse parfaite au fait que Paul Rudd soit couronné l’homme le plus sexy du monde

Norton Sac à dos NORTON Reynolds

Sac à dos NORTON Reynolds Les vêtements Norton sont inspirés par le monde de la moto. Un hommage à l'héritage britannique, aux héros de course. Une marque qui incarne l'esprit d'aventure.Sublime sac à dos en nylon NORTON Reynolds. Pratique, ce classique de chez Norton saura satisfaire les motards les plus exigeants.Caractéristiques:- Sac à dos avec rabat et bouton pression- Deux poches avant avec fermeture à bouton pression et boucles décoratives- Fermoirs et fermetures à glissière en cuir - Logo Norton sur le rabat- Intérieur: plusieurs poches, 1 grande poche zippée, 1 poche boutonnée de téléphone et plusieurs poches avec finition cuir- Dimension: largeur 32 cm, hauteur 42 cm et profondeur 13 cm