Ryan Reynolds a défendu sa femme et accusé Hollywood de sexisme

Ryan Reynolds toujours mis en avant le rôle de son partenaire, Blake Lively, comme une personne qui l’a soutenu dans sa carrière. Quand l’acteur a voulu relancer Dead Pool après sa participation ratée à X-Men Origins: Wolverine, elle l’a aidé à chaque instant, surtout lorsque les cadres hésitaient à faire place à un film de super-héros avec les caractéristiques proposées par l’interprète.

C’est connu que Reynolds plusieurs fois, il modifie des aspects des films auxquels il participe et n’a pas peur de partager sa vision avec les réalisateurs et les scénaristes. En ce sens, l’interprète a fait remarquer que sa femme était très talentueuse et savait comment bien faire les choses dans différentes interventions qui ont amélioré des histoires qui ont été posées d’une manière différente.

Le sexisme à Hollywood ? Ryan Reynolds le pense







« J’écris dans beaucoup de mes films. C’est un mécanisme de survie pour moi depuis longtemps. Parfois, ils me donnent du crédit, parfois non. Il y a beaucoup d’excellents écrits que j’ai écrits et c’était en fait Blake« , avoué Ryan et j’ajoute : « Elle entrait, prenait le clavier et disait ‘et ça ?’ Et je pensais ‘c’est incroyable !' »

C’est là que les problèmes apparaissent pour le couple : Ryan Il présente son travail, clarifiant la participation de son épouse, qui n’est finalement pas reconnue. « Blake a écrit ça, pas moi « , confirme l’interprète aux cadres. La réponse le frustre : « Ils, de toute façon, répètent l’histoire que je l’ai écrite. »

Ryan Reynolds Il n’hésite pas à souligner qu’il s’agit d’une conséquence du sexisme dans lequel l’industrie est enracinée depuis longtemps. Ce ne serait pas la première fois que le travail d’une femme serait caché dans une production. La vérité est qu’on ne sait pas dans quels films l’acteur a aidé Blake Lively avec le script, mais cela devrait être une contribution importante étant donné la réaction du acteur de Mec libre.