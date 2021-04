Ryan Reynold se transforme en Johnny Cage pour le Mint Mobile Meme sur le thème de Mortal Kombat

Dead Pool La star Ryan Reynolds a pensé à une façon amusante de répondre aux récentes rumeurs de casting de Mortal Kombat, se mettant essentiellement dans le jeu pour promouvoir Mint Mobile. Avec le combattant préféré des fans Johnny Cage susceptible d’apparaître dans une suite possible, il y a eu une grande discussion de Combat mortel les fans sur qui est bon pour le rôle. Un nom qui a trouvé certains fans est Reynolds, qui a le bon look et l’attitude pour quelqu’un comme Johnny Cage.

Sur Twitter mercredi, Ryan Reynolds a posté un GIF de lui-même en tant que Johnny Cage dans le Combat mortel jeu vidéo. Bien qu’il ressemble à Reynolds dans le rôle de Cage, il représente Mint Mobile, la société sans fil qui vient de remporter une victoire sans faille sur les autres concurrents de «Big Wireless». Le but est de taquiner à quoi il ressemblerait en tant que Cage tout en faisant la promotion de la société, dans laquelle Reynolds a acheté une participation en 2019.

Que dois-je faire avec la diffusion de rumeurs et les concurrents sans fil @usnews juste nommé @Mintmobile Le meilleur forfait de téléphonie mobile de 2021? Terminez-les !! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 28 avril 2021

Dans la légende, Reynolds écrit: « Que dois-je faire avec les rumeurs de diffusion et les concurrents sans fil contrariés par le fait que @usnews vient de nommer le meilleur plan de téléphonie mobile de @Mintmobile 2021? Terminez-les !! »

Il n’y a aucune garantie que Reynolds jouera réellement Johnny Cage dans Mortal Kombat 2, mais il y a beaucoup à attendre pour les fans de l’acteur. L’acteur a un rôle principal dans Guy gratuit en tant que personnage de jeu vidéo de fond qui cherche à devenir le héros. Ce film devrait sortir le 13 août 2021. Reynolds reviendra également dans la prochaine suite. Deadpool 3pour reprendre son rôle de super-héros de justicier préféré des fans, et peut également être vu dans des rôles principaux dans Garde du corps de la femme de Hitman et Avis rouge.

Le débat sur qui pourrait jouer Johnny Cage se poursuivra avec Combat mortel fans jusqu’à ce qu’une annonce officielle de casting soit faite. Il est certainement possible qu’un grand acteur comme Reynolds puisse être choisi, car le personnage lui-même est une star hollywoodienne de renommée mondiale. L’acteur de Kano Josh Lawson a également nominé Sonic l’hérisson la star James Marsden comme un autre bon candidat, disant qu’il a la « vibe » de Johnny Cage et serait parfait pour le rôle.

Pendant ce temps, le double champion de la WWE The Miz s’est porté volontaire pour jouer Johnny Cage dans Mortal Kombat 2. De nombreux fans de la WWE sont d’accord avec l’idée, car le personnage de télévision du lutteur professionnel porte des lunettes de soleil à l’intérieur et a une attitude extrêmement arrogante. Son style de lutte n’inclut pas beaucoup de coups de pied, donc le casting peut nécessiter un entraînement supplémentaire, mais il a certainement l’apparence et la personnalité en bas.

En tout cas, il n’y a pas encore de confirmation que nous verrons qui jouera Johnny Cage, comme Mortal Kombat 2 n’est pas encore officiellement en préparation. Le réalisateur Simon McQuoid a suggéré que ce sera aux fans de décider s’il y aura une suite. Il y a eu des critiques mitigées sur le film, mais ce qui est clair, c’est que des tonnes de gens se sont rendus pour le voir, comme le montrent ses chiffres de streaming élevés et son succès au box-office. CA aidera Mortal Kombat 2 augmenter ses chances de se produire, mais Warner Bros. n’a pas encore mis l’ordre. Cette nouvelle nous vient de Ryan Reynolds sur Twitter.

Sujets: Mortal Kombat