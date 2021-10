Ryan Phillippe ne veut pas que ses enfants voient leurs parents dans des intentions cruelles

Intentions cruelles, un drame pour adolescents de 1999, mettant en vedette le couple autrefois marié Reese Witherspoon et Philippe Philippe. Ce dernier a expliqué qu’il ne pensait pas que les enfants du couple devraient voir le film. Pas surprenant, étant donné qu’il y a une scène à contenu sexuel entre les acteurs.

Dans une interview avec E! News, Phillippe a expliqué: « Je n’ai pas vérifié avec eux à ce sujet maintenant qu’ils sont tous les deux majeurs. Je ne sais pas si ce serait effrayant pour eux, vous savez? À certains égards, comme si j’étais penser à regarder mes parents faire certaines des choses que leurs parents font dans ce film, ce ne serait pas la notion la plus appétissante ou la plus attrayante. »

Leur fille Ava a 21 ans, tandis que leur fils Deacon en a 17. Les deux enfants sont maintenant assez grands pour voir le film par eux-mêmes. Cependant, avec ses déclarations, Phillippe indique clairement qu’il ne pense toujours pas qu’ils devraient voir le projet.

Beaucoup de Intentions cruelles présente Sébastien de Phillippe étant cruel envers Annette de Witherspoon. La relation commence à cause d’un pari entre Sébastien et sa demi-soeur, interprétée par Sarah Michelle Gellar, pour voir s’il peut prendre la virginité d’Annette. Une histoire comme celle-ci a conduit à des critiques mitigées. Finalement, Sébastien se fait écraser par une voiture. Avant de mourir, lui et Annette s’avouent leur amour l’un pour l’autre. Le drame a une cote d’approbation de 55% sur Rotten Tomatoes. Son consensus critique se lit comme suit : « Ce drame sombre et comique et sa jeune distribution attrayante sont agréables à regarder, mais des performances inégales et un scénario sans inspiration conspirent pour déjouer Intentions cruelles. » Deux suites ont suivi l’original, bien qu’aucune n’ait joué avec Witherspoon ou Phillippe.

L’histoire d’amour réelle entre Reese Witherspoon et Phillippe, à l’époque, s’en sortait mieux. L’ancien couple s’est rencontré lors de sa 21e fête d’anniversaire en 1997. Des fiançailles ont eu lieu en décembre 1998. Ils se sont mariés en 1999, près de Charleston, en Caroline du Sud, l’année de la première du film. 1999 a été une grande année pour eux, car leur fille Ava est née à cette époque. Son Deacon est né en 2003. Aux Oscars 2005, où Witherspoon a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour avoir joué June Carter Cash, elle et Phillippe ont été photographiés en train de chanter. Pendant un certain temps, ils ont été considérés comme l’un des couples les plus mignons d’Hollywood. Les choses n’étaient pas censées être, car le couple a divorcé en 2007.

Ryan Phillipe a parlé de ses sentiments potentiels si ses enfants le voyaient lui et son ex-femme à l’écran lorsqu’il a déclaré: « Je pense que cela m’embarrasserait un peu, vous savez. » Il a décrit: « Je crois toujours que ça tient beaucoup, mais c’était vraiment racé. C’était vraiment un film classé R, lourd R. » Il expliquait le contenu explicite du titre, qui a depuis inspiré une prochaine adaptation de série télévisée.

En parlant à Andy Cohen sur Regardez ce qui se passe en direct, Witherspoon a expliqué que ses enfants « n’ont aucun intérêt à me voir dans un film – et surtout à me voir et leur père, comme avoir des relations sexuelles dans un film. C’est tellement bizarre. » Witherspoon semble partager le même avis que son ex-mari sur la possibilité que leurs enfants les regardent être intimes devant les caméras. La plupart des gens ne veulent probablement pas voir leurs parents être intimes les uns avec les autres. Phillippe et Witherspoon ne veulent pas que leurs enfants les voient sous cet angle. Cette nouvelle nous vient de E! Nouvelles.

