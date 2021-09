Ryan Phillippe est ouvert à un camée de la série Amazon Je sais ce que vous avez fait l’été dernier

Les redémarrages et les remakes sont soit aimés, soit détestés par les fans et les anciennes stars des versions originales, et dans la vague actuelle de reprises de films « slasher », la série télévisée d’Amazon basée sur l’horreur pour adolescents des années 90 je sais ce que tu as fait l’été dernier semble avoir le soutien de l’une des stars du film. Ryan Phillippe est apparu aux côtés de Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr dans le film de 1997, qui était lui-même une adaptation lâche du roman de Lois Duncan de 1973, et bien qu’il ne soit pas impliqué dans le redémarrage, Phillippe est ravi que la franchise trouver un nouveau public avec une nouvelle génération.

S’exprimant dans une interview avec ComicBook.com, Philippe Philippe a été interrogé sur ses réflexions sur la nouvelle série. Il a déclaré: « Je serais prêt à faire une apparition dans quelque chose comme ça. J’adore le projet, et j’aime le fait qu’il dure dans le temps et qu’il attire toujours un nouveau public. Tous les deux ans, les gens découvrent cela de différentes manières, et nous tous, les membres originaux de la distribution, sommes très favorables à cette série Amazon. »

Il a poursuivi à propos de l’émission télévisée I Know What You Did l’été dernier en disant: « J’ai entendu dire que le nouveau casting est vraiment génial, et j’ai hâte de le regarder. Nous avons contribué un peu du point de vue de la publicité, à soutenir la série. Cela vous donne l’impression d’être un peu comme un dinosaure, le fait qu’ils recréent des projets dans lesquels vous étiez. J’ai également entendu dire qu’Amazon faisait un Intentions cruelles séries. Donc je suppose qu’ils vont juste parcourir mon catalogue et faire des émissions sur [my old movies]. C’est cool, mec. C’est exitant. Cela signifie que vous avez fait quelque chose qui comptait pour les gens et qu’ils veulent toujours revoir, et c’est un compliment. »

Restant à peu près fidèle au film, la série Amazon Prime modernisera l’histoire, mais voit toujours un groupe d’adolescents traqué par un tueur de l’ombre un an après avoir été impliqué dans un accident mortel. Dans une ville pleine de secrets et de personnages louches à gogo, la question est de savoir combien mourront avant que le tueur ne soit enfin démasqué. Alors que le film présentait certains des plus grands noms de l’adolescence de l’époque, la série n’est peut-être pas aussi centrée sur les grands noms avec un casting principal de Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom, Sonya Balmores et Bill Heck.

Pendant ce temps, Phillippe lui-même apparaît dans la comédie effrayante Lady of the Manor, un film de copains dans lequel « la défonceuse Hannah (Melanie Lynskey) est embauchée pour incarner Lady Wadsworth (Judy Greer), une belle du Sud décédée en 1875, lors d’une tournée au manoir de Wadsworth. Hannah, un bordel chaud, pense qu’elle peut faire semblant – jusqu’à ce que le fantôme de Lady Wadsworth apparaisse ! Lady Wadsworth dit à Hannah qu’il est temps de changer ses manières sauvages – et elle la hantera jusqu’à ce qu’elle le fasse. » Le film est disponible à la demande dès maintenant, avec le Blu-ray et le DVD disponibles à partir du 21 septembre. je sais ce que tu as fait l’été dernier arrive sur Amazon Prime Video le 15 octobre. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Je sais ce que vous avez fait l’été dernier, Amazon Prime