Ryan Murphy prépare de nouveaux spin-offs pour « American Story »

Ryan Murphy est actuellement l’une des forces créatives les plus polyvalentes et les plus actives du monde de la télévision américaine. Avec une collection qui comprend des séries telles que « Nip / Tuck », « Glee », « Ratched » ou « Halston », il a acquis une grande notoriété parmi les amateurs d’horreur et de drame avec ses anthologies acclamées « American Horror Story » et « American Crime Story » », qui sont sur le point de recevoir de nouvelles spin-offs.

Alors que les deux « American Story » préparent leur retour à la télévision dans les semaines à venir, Ryan Murphy prépare déjà deux nouveaux spin-offs dans cette franchise d’anthologie télévisée, le premier étant « American Sports Story », qui continuera à présenter la « mini-série » format à chaque saison.

Avec la première saison de « American Sports Story », basée sur le podcast « Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc. », Ryan Murphy racontera l’histoire de la vie et de la mort de la star de la NFL Aaron Hernandez, qui a été condamnée pour le meurtre d’un Africain. Le joueur américain Odin Lloyd en 2015, s’est suicidé en prison en 2017.

Murphy présentera une tournure thématique dans son deuxième spin-off avec « American Love Story », abordant la relation entre l’avocat et journaliste américain John F. Kennedy Jr. et la publiciste de la maison de couture Calvin Klein Carolyn Bassette avant que le couple ne décède dans un accident d’avion à 1999. Les deux séries en seraient à leurs premiers stades de développement.

Actuellement, Ryan Murphy attend la sortie de la dixième saison de « American Horror Story », qui s’appelle « Double Feature » et dont la date de sortie sur FX est prévue pour le 25 août. Sarah Paulson et Evan Peters reviennent dans la série aux côtés de Leslie Grossman, Billie Lourd, Lily Rabe et le retour au jeu d’acteur de Macaulay Culkin.

« American Crime Story » prépare le retour de sa troisième saison avec « Impeachment », centré sur le scandale du président Bill Clinton et de Monica Lewinski. Lors de ses deux saisons précédentes, Ryan Murphy aurait abordé le procès contre OJ Simpson et le meurtre de Gianni Versace.