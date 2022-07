Ryan Gosling revient sur la critique en ligne de son interprétation de Ken dans le film Barbie

Avant même qu’aucune séquence officielle ne soit publiée, le nouveau Barbie Le film a sa juste part de critiques, mais Ryan Gosling ne critique pas son interprétation de Ken allongé. L’acteur incarnera le mari de Barbie dans le prochain film, aux côtés de Margot Robbie en tant que poupée titulaire, avec un casting de soutien empilé comprenant Will Ferrell, Simu Liu, Emma Mackey, Michael Cera et Kate McKinnon. Cependant, depuis le casting de Gosling dans le rôle, certains n’ont pas compris l’écart d’âge de près de 10 ans entre les deux protagonistes.

Bien qu’il n’y ait pas encore de séquences officielles du film, il y a eu un certain nombre de fuites sur le tournage du film au Royaume-Uni qui ont donné un bon aperçu de ce que l’on peut attendre de Robbie et Gosling dans leurs rôles respectifs de Barbie. et Ken. Bien qu’il y ait certainement eu beaucoup de rose en vue, les personnes impliquées dans le film prétendent toujours que le film offrira quelque chose de différent de ce à quoi les gens s’attendent, et Gosling a précédemment déclaré que le scénario était incroyable.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors de sa récente apparition sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, Gosling a tenu à contrer les commentaires critiquant Ken en répondant qu’aucune de ces personnes n’a jamais voulu jouer avec Ken ou pensé à lui avant maintenant. Il a dit:

«J’ai été surpris de voir comment, vous savez, certaines personnes serraient en quelque sorte leurs perles à propos de mon Ken, comme si elles avaient déjà pensé à Ken une seconde avant cela. Ils n’ont jamais joué avec Ken. Personne ne joue avec Ken, mec. C’est un accessoire et pas même l’un des plus cool.

Barbie arrive dans les cinémas l’année prochaine pour rivaliser avec Oppenheimer

Barbie est en développement depuis plus d’une décennie, mais après avoir eu du mal à trouver du terrain chez Sony, le film a été repris par Warner Bros., qui semble avoir perdu peu de temps à mettre le projet en production avec un talent étonnamment fort devant et derrière l’appareil photo. Alors que nous attendons toujours les détails de l’intrigue, la sortie du film l’été prochain attire déjà l’attention puisqu’il sort le même jour que celui de Christopher Nolan. Oppenheimer.

Bien sûr, les deux films auront des publics très différents, mais en fonction du public cible de Greta Gerwig. Barbie c’est-à-dire qu’il pourrait encore y avoir des problèmes pour le film de Nolan. Barbie ne semble pas particulièrement viser le marché très jeune dans lequel le personnage tombe habituellement, mais il ne se démarque pas non plus instantanément comme étant destiné à un public plus mature non plus. Cela pourrait se traduire par un jeune public accompagné d’adultes qui seraient plus adaptés à un film comme Oppenheimer, potentiellement blesser le biopic.

Cependant, tout cela est en suspens pour le moment. Le public de Nolan est à peu près gravé dans le marbre, car certaines personnes s’aventureront au cinéma pour un drame comme Oppenheimer. Quand cela vient à Barbiecependant, ce public n’a pas encore été décidé, et qui sait, avec une bonne campagne de marketing viral similaire à celle vue autour Minions : L’Ascension de Gru, Barbie pourrait être une force dominante à cette époque l’année prochaine.