Ryan Gosling est Ken dans le film Barbie de Margot Robbie

La Barbie de Margot Robbie a retrouvé son Ken. Per Deadline, le live-action à venir Barbie Le film mettant en vedette Robbie dans le rôle principal a enfermé Ryan Gosling dans le rôle de Ken, qui a fait fabriquer lui-même de nombreuses poupées en plastique au fil des ans. Gosling serait en négociations finales avec Warner Bros. pour jouer le live-action Ken.

Initialement, Ryan Gosling a transmis le rôle de Ken lorsqu’il a atterri pour la première fois sur ses genoux, mais il a été dit qu’il était le seul choix pour ce rôle depuis le début. Le studio aurait eu l’intention de faire participer l’acteur, et une opportunité s’est présentée lorsque l’emploi du temps chargé de Gosling s’est ouvert, lui permettant de s’inscrire. La rumeur veut que la signature de Ryan Gosling amènera également le studio à donner son feu vert au projet dans l’espoir d’une production commençant au début de 2022.

Greta Gerwig réalise Barbie à partir d’un scénario co-écrit avec Noah Baumbach. Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé, mais ce que l’on sait, c’est que le film est basé sur la célèbre gamme de poupées appartenant à Mattel. Margot Robbie produit également sous sa bannière LuckyChap Entertainment aux côtés de Tom Ackerley et Josey McNamara. Robbie Brenner et Ynon Kreiz de Mattel produisent également, tout comme David Heyman.

Les fans de Ryan Gosling le reconnaîtront dans de nombreux films populaires dans lesquels il est apparu au fil des ans, notamment Le cahier, Demi Nelson, Conduire, et La La Land. Plus récemment, il a joué dans des titres comme Coureur de lames 2049 et Premier homme et a récemment terminé le tournage du thriller d’action attendu L’homme gris. L’année dernière, il a été annoncé que Gosling jouerait dans un nouveau Loup garou film pour Universal basé sur le succès du Homme invisible redémarrer.

« D’accord, il vient avec beaucoup de bagages! » Margot Robbie dit de jouer à Barbie, par Vogue. « Et beaucoup de connexions nostalgiques. Mais avec cela viennent de nombreuses façons passionnantes de l’attaquer. Les gens entendent généralement » Barbie « et pensent: » Je sais ce que ce film va être « , puis ils entendent que Greta Gerwig est en l’écrivant et en le réalisant, et ils disent : ‘Oh, eh bien, peut-être que je ne le fais pas.' »

L’attachement de Robbie survient après le live-action prévu Barbie film a passé plusieurs années à languir dans le développement. À un moment donné, Sexe et la ville L’actrice Jenny Bicks était à bord pour jouer le rôle dans une version du projet qui ne s’est jamais concrétisée. Diablo Cody est intervenu pour diriger le navire à un autre moment avec Amy Schumer en quête du rôle principal. Schumer a quitté le projet et Anne Hathaway est brièvement entrée dans le giron avant que cette itération ne soit abandonnée. Olivia Milch (Océans 8) était sur le point d’écrire un scénario pour une autre version prévue qui s’est pliée avant que cette nouvelle prise avec Greta Gerwig ne commence à se réunir.

C’est l’un des nombreux films à venir en développement basés sur des jouets pour enfants populaires. Il a également été rapporté qu’un Polly pocket Le film est en préparation avec Lily Collins alignée pour jouer le célèbre jouet. Mattel prévoit également des films sur d’autres jouets comme Roues chaudes, 8-balles magiques, Uno, et même Rock ‘Em Sock ‘Em Robots. L’actualité du casting de Ryan Gosling dans Barbie a été signalé pour la première fois par Deadline.

