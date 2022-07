Ryan Gosling dit qu’il a toujours voulu jouer dans un film d’action

Ryan Gosling est sous les projecteurs depuis près de deux décennies, cependant, l’acteur a réussi à rester à l’écart des rôles d’action lourds de type 007 jusqu’à présent. Cela va changer avec le prochain film Netflix L’homme gris, où tout l’accent sera mis sur Gosling et ses capacités d’assassin rapide de la CIA. Gosling joue le rôle de Court Gentry, un mercenaire de la CIA qui devient un voyou après avoir découvert de sombres secrets d’agence. En conséquence, Gentry est obligé de fuir, évitant les tueurs du gouvernement dirigés par Lloyd Hansen (Chris Evans).

Gosling admet qu’il lui a fallu du temps pour jouer dans un film d’action à gros budget, mais l’acteur dit qu’il « devait juste trouver le bon ». Dans une interview avec ET, L’homme gris La star parle de son rôle dans le film Netflix et de la façon dont il ressemble aux films qu’il a grandi en regardant.

« Vous savez, j’ai toujours voulu faire un film d’action, parce qu’ils m’ont fait tomber amoureux des films. Il m’a juste fallu beaucoup de temps pour trouver le bon, vous savez. [This movie] est comme les films que j’ai grandi en aimant. Il a comme les films d’action des années 80 et 90 [vibe]c’est amusant, les personnages [have a] sens de l’humour face aux situations. C’est un film d’évasion, et j’ai vraiment aimé le personnage. C’était comme un espion qui ne veut pas être un espion, qui préfère être à la maison en train de regarder Netflix comme nous tous. Tu sais qu’il ne veut rien avoir à faire avec ça, mais il le doit. Donc ça a fait une vie intéressante, et ça a fait de lui un personnage intéressant à jouer. »

Il n’a fallu que 20 ans à Gosling pour trouver un rôle d’action digne de sa présence, mais l’acteur ne pouvait pas être plus excité que les gens le voient dans le rôle. L’homme gris arrive dans les salles le 15 juillet et atteint Netflix une semaine plus tard, le 22 juillet.

Netflix

L’homme gris n’est qu’à quelques jours de là, sortant en salles ce vendredi, et Ryan Gosling pourrait encore souffrir des entraînements requis pour le rôle. Dans la même interview avec ET, Gosling a déclaré que le rôle avait fait l’objet de beaucoup de préparation et qu’il ne savait pas avec combien de personnes il partagerait son personnage.

« C’était un rôle très physique, donc il y avait beaucoup de [preparing and working out]et, vous savez, c’était juste un défi physique dans tous les sens. »

Gosling a également été surpris par l’équipe de cascadeurs et le grand nombre de personnes qu’il a fallu pour réussir Court Gentry.

« Ce que je n’avais pas réalisé, c’est combien de personnes il faut pour faire un héros d’action. On dirait que c’est moi qui fais toutes ces choses, et oui, j’en fais une partie, mais nous avions une équipe de cascadeurs incroyable et un incroyable équipe d’effets spéciaux. »

Les fans n’ont pas à attendre longtemps pour voir comment Gosling et ses cascadeurs ont géré l’action, avec L’homme gris sortie dans deux jours, le 15 juillet. Vous pouvez consulter la dernière bande-annonce du nouveau film Netflix ci-dessous.