Ryan Gosling dit que Ken dans Barbie traverse une période difficile

Ryan Gosling était un ajout surprise au casting de Barbie et maintenant il y a plus de surprise avec quelques commentaires de l’acteur à propos de Ken. Ses paroles!

Barbie Il apparaît comme un projet intéressant qui peut vraisemblablement être apprécié par les adultes et les enfants. Un casting aux noms impressionnants et une figure de haut niveau à la barre : margot robbie comme la poupée aux cheveux blonds qui est si paradigmatique pour des millions de filles dans le monde qui ont joué avec cette figure emblématique qui va maintenant sortir au cinéma avec une histoire prometteuse.

Dans ce sens, Ryan Goslingun galant avec toutes les lettres, agira comme le petit ami de Barbie, Ken, la poupée qui a été stigmatisée par certains secteurs de l’opinion publique car il était toujours dans l’ombre de sa compagne. Il est important de comprendre que cette ligne de jouets était destinée aux filles et l’intention de Mattel C’est qu’ils se sont sentis identifiés à cette femme autonome qui se démarque dans tout ce qu’elle propose.

Un film qui promet des surprises

Qu’arrivera-t-il à Ken dans le film ? Selon son interprète, Ryan Goslingle personnage du film Barbie aura une vie encore plus compliquée que l’espion dont il s’est fait passer pour homme gris: « Ken n’a pas d’argent, il n’a pas de travail, il n’a pas de voiture, il n’a pas de maison. Il traverse certaines choses. »a déclaré le talentueux acteur de coureur de lame 2049 dans des déclarations à Variété.

Les affirmations de Gosling pourraient étayer les rumeurs selon lesquelles le scénario du film de Greta Gerwig et Noah Baumbach est une comédie dans laquelle le personnage éponyme de margot robbie et le Ken de Ryan Gosling Ils sont perdus dans le monde réel. On dirait que Ken pourrait s’effondrer sans aucun des biens si essentiels mentionnés par l’acteur.

« Ce n’est pas ce que vous pensez que c’est, à moins que ce ne soit le cas »Gosling a dit du film, étant assez vague exprès et non arbitrairement. « Et puis tu sais ce que c’est, mais je ne pense pas que ce soit ce que tu penses. Attends, de quoi parle-t-on ?il a poursuivi en déclarant finir par confondre tous ceux qui lisent ces lignes et essaient de comprendre ce que l’intrigue de Barbie.

UN Ryan Gosling ne vous permet pas de divulguer des informationstion à propos de Barbie et a ajouté, pour plaisanter, que Mattel allersera « pour l’enfermer dans une boîte » s’il laisse échapper des détails sur le projet, ces détails ne sont pas encore connus au-delà de l’incroyable distribution qui Warner Bros. réussi à rassembler pour le film qui est sûr d’être un blockbuster avec le beau visage de margot robbie diriger le film.

Quels acteurs accompagnent le couple phare ? America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera et d’autres noms de poids dans l’industrie cinématographique hollywoodienne qui font le film réalisé par Greta Gerwig l’un des plus attendus juillet 2023.

